В связи с обострившейся обстановкой в Израиле и непрогнозируемым развитием событий, Министерство иностранных дел Латвии решительно призывает не путешествовать в эту страну.

Латвийских подданных, которые в данный момент находятся в Израиле, просят следить за развитием ситуации и рекомендациями местных служб безопасности. Предупреждение МИДа в силе до следующего актуального уточнения по ситуации.

Тех латвийских поданных, которые отправились в путешествие в Израиль, МИД Латвии призывает зарегистрироваться в Консульском регистре. В случае необходимости это поможет оперативно получить помощь в чрезвычайной ситуации.

В МИДе подчеркивают, что ситуация в Израиле по-прежнему непрогнозируемая и резко может измениться. Учитывая напряженную политическую ситуацию, жителям строго не рекомендуется путешествовать в Иерусалим, Сектор Газа и пункты в радиусе 40 километров от этих мест. Также не рекомендуется посещать пограничные регионы Израиля с Ливаном и Сирией.

Тем, кто на данный момент находиться в Иерусалиме рекомендуют сохранять осторожность, избегать демонстраций, мест скопления людей и массовых беспорядков. Жителям рекомендуют оставаться в тех местах, которые находятся недалеко от бомбоубежищ.

Общественный транспорт лучше не использовать, поезда следуют по измененному графику и не останавливаются в "горячих точках".

Как сообщалось, десятки ракет были выпущены по Израилю рано утром в субботу, 7 октября, со стороны сектора Газа. Под прицелом оказался юг и центр страны, включая Тель-Авив. По последним данным, как минимум 40 человек числятся погибшими, пострадали более 700 человек.

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