Субботнее нападение боевиков ХАМАС на Израиль очевидно застало власти страны врасплох: ничего похожего в стране не происходило уже многие десятилетия. Почему палестинской группировке удалось достичь внезапности и какими могут быть последствия произошедшего?

Давид Гендельман: "Армия расслабилась"

Би-би-си: Почему ХАМАС удалось достичь внезапности?

Давид Гендельман: Оценка израильской разведки состояла в том, что ХАМАС сейчас эскалация невыгодна, после трений в последние недели жителям Газы дали больше разрешений на работу в Израиле, в Газу зашел очередной транш катарских денег и так далее. Значит [предполагалось, что] их текущие требования удовлетворены, воевать они сейчас не будут, а учения это просто сезонные учения, как уже бывало.

И непосредственную подготовку к операции разведка тоже не вскрыла.

Поэтому армия расслабилась, боеготовности на границе не было, ХАМАС достиг полной внезапности в нападении, и соответственно добился неожиданных даже для себя успехов.

Это в очередной раз демонстрирует, что оценка намерений не должна полностью заменять оценку возможностей, и что подгонка предполагаемых действий противника под концепцию, что ему, по нашему мнению, выгодно и невыгодно, приводит к катастрофическим последствиям.

Би-би-си: Что будет дальше делать Израиль?

Давид Гендельман: На данный момент объявленная операция "Железные мечи" концентрируется на полной зачистке израильских населенных пунктов от еще оставшихся там боевиков ХАМАС и на авиаударах по сектору Газа.

Параллельно идет мобилизация резерва и стягивание сухопутных сил к границе в рамках подготовки к наземной операции.

Би-би-си: ХАМАС захватил большое число заложников. Как Израиль будет решать эту проблему?

Давид Гендельман: Большое число израильских жертв и вообще резкое поднятие "привычной" планки эскалации со стороны ХАМАС требует более мощного израильского ответа и повышает вероятность проведения наземной операции, в отличие от большинства прошлых чисто "авиационных" раундов.

Вопрос большого числа захваченных израильтян в Газе в данном случае диалектический: с одной стороны это тоже повышает вероятность наземной операции, но одновременно это затрудняет ее проведение, пленные могут пострадать.

"Худший провал разведслужб с 1973 года"

А вот как оценивает ситуацию дипломатический обозреватель Би-би-си Пол Адамс:

Трудно описать, до какой степени беспрецедентны происходящие события. Речь идет не только о, вероятно, худшем провале разведывательных служб со времени войны Судного дня 1973 года (время для этого нападения могло быть выбрано специально, война произошла почти ровно 50 лет назад). Главное, что Израиль, кажется, еще ни разу не терял контроль над своими городами.

Мы видели, как в Сдероте и других местах на границе с сектором Газа вооруженные палестинцы спокойно перемещались, убивая и похищая местных жителей, и это надолго шокирует весь Израиль.

В этом, собственно, и есть цель нападающих. За последние годы ХАМАС пробовал многое — ракеты, смертников с бомбами, подкопы на израильскую территорию и даже запуск воздушных змеев с воспламеняющейся жидкостью.

Но ничего, сравнимого по дерзости, палестинские радикалы до сих пор не делали.

И по их меркам субботнее нападение — чрезвычайно тщательно скоординированный и, да, жестокий, акт гибридной войны: запуск сотен ракет, за которым следует вторжение на нескольких точках по обыкновению несокрушимого забора на границе.

Гражданское население теперь готовится к неизбежному ответу Израиля. Удары с воздуха по Газе — только начало. Жители территории знают, что будет, они видели все это уже много раз.

Но теперь в Израиле заговорили об уничтожении ХАМАС на корню и все понимают, что предстоящие дни и недели будут очень тяжелыми.

"В Газу могут быть введены войска Израиля"

Международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн:

То, что происходит с утра субботы, не имеет прецедентов за все 15 лет, что ХАМАС управляет сектором Газа. Нападение произошло после того, как в течение нескольких месяцев напряженность — и уровень насилия — между израильтянами и палестинцами нарастали.

Правда, это в основном касалось Западного берега, территории, оккупированной Израилем в 1967 году, находящейся между Иерусалимом и границей с Иорданией.

Израиль заявляет, что подвергся нападению, что фактически движение ХАМАС объявило войну, и я предполагаю, что планы, которые сейчас воплощают израильские власти, выльются в очень энергичный ответ противнику.

Есть большая вероятность того, что в сектор Газа в том числе будут введены израильские войска. Ситуация развивается быстро, и напряженность будет возрастать.

Вопрос не только в том, что будет происходить вокруг сектора Газа, но и в том, что случится в Иерусалиме и на Западном берегу, где все чаще происходили стычки между вооруженными палестинскими группировками, израильскими солдатами и израильскими поселенцами. Ситуация там, и без того напряженная, может стать еще хуже из-за нападения.

И для израильтян, и для палестинцев в целом события этого утра очень неожиданные и очень тревожные.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram