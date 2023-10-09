Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с обращением, в котором заявил, что удары по сектору Газа — "это только начало", и добавил, что власти сделают "все для израильтян, находящихся в плену в секторе Газа".
Нетаньяху также призвал оппозиционные партии сформировать широкое коалиционное правительство. Его первостепенными задачами должны стать победа над террористами, все еще находящимися в Израиле; подготовка масштабной наступательной операции в секторе Газа; сохранение спокойной обстановки на других фронтах; обеспечение международной поддержки, а также объединение страны.
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