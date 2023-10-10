Утром 7 октября боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" атаковали Израиль. Представители израильских властей заявили, что страна находится "в состоянии войны" впервые за полвека. Delfi рассказывает, что известно о ситуации к вечеру вторника, 10 октября.

Что случилось

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по объектам в секторе Газа, которые они считают связанными с группировкой ХАМАС и другими террористическими объединениями. В то же время сирены воздушной тревоги время от времени звучат во многих израильских городах, которые ХАМАС атакует ракетами. Части из них удалось обойти ПВО и упасть в приграничных с сектором Газа поселениях.

Также ЦАХАЛ сообщил в соцсети X (бывший Twitter), что ликвидировал "министра экономики" движения ХАМАС Джавада Абу Шамала. По данным израильской армии, он занимался финансами террористической организации. Также, утверждает ЦАХАЛ, убит один из координаторов боевиков Захария Абу Муаммар.

Согласно заявлению правящей в Израиле партии "Ликуд", ее партнеры по коалиции одобрили предложение премьер-министра Биньямина Нетаньяху о расширении кабинета министров за счет находящихся в оппозиции политиков. Таким образом, впервые со времен Шестидневной войны 1967 года в стране будет создано правительство единства — для этого остается внести необходимые изменения в законодательство.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что боевики не будут вести переговоры о судьбе захваченных заложников до окончания боевых действий. По словам Хании, об этом решении были проинформированы "все стороны, обратившиеся по поводу вражеских пленных, удерживаемых сопротивлением". При этом "цену" за заложников будет назначать сам ХАМАС.

Что известно о жертвах

Посольство Израиля в США сообщило, что число жертв нападения боевиков на страну превысило 1000 человек; по данным министерства здравоохранения, более 2800 человек были доставлены в больницы с ранениями. Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения в Газе заявило, что количество погибших с их стороны выросло до 770 человек, еще 4 тысячи получили ранения.

"Би-би-си" со ссылкой на своего корреспондента в секторе Газа пишет, что фактически граница между этим районом и Египтом закрыта, местные жители не могут покинуть зону боевых действий. Закрытие КПП подтвердил агентству dpa источник в египетских силовых структурах. Люди вынуждены укрываться в школах, действующих в Газе под эгидой ООН. Сейчас они заполнены на 90%.

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что в результате атаки ХАМАС погибли двое россиян. "Фамилии и подробности я пока не готов раскрыть. Мы еще не связались с родственниками и не знаем всех обстоятельств", — сказал дипломат в эфире "Первого канала".

МИД Франции сообщил о гибели в Израиле четырех граждан республики. Еще 13 человек числятся пропавшими без вести — в ведомстве допускают, что как минимум некоторых из них могли взять в заложники.

Что говорят за рубежом



Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поприветствовал "непоправимое" военное поражение Израиля и провал его разведки. "Мы целуем руки тем, кто планировал нападение на сионистский режим", — заявил он в ходе телеобращения, при этом отвергнув причастность Тегерана к операции ХАМАС.

Начавшийся еще в субботу новый этап арабо-израильского конфликта впервые прокомментировал президент РФ Владимир Путин. На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани он выразил сожаление в связи с "резким обострением ситуации" на Ближнем Востоке. "Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, которые пытались монополизировать урегулирование, но, к сожалению, не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон, а, наоборот, продвигали свои собственные представления о том, как это должно быть сделано, оказывали давление на обе стороны", — добавил российский лидер.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал мировое сообщество способствовать скорейшему окончанию боевых действий, а стороны конфликта — соблюдать международное гуманитарное право. "Введение блокады, которая ставит под угрозу жизнь гражданских лиц, лишая их товаров, необходимых для выживания, запрещено международным гуманитарным правом", — напомнил он, комментируя действия Израиля. "Я призываю палестинские вооруженные группировки немедленно и безоговорочно освободить всех гражданских лиц, которые были захвачены в плен и все еще удерживаются. Захват заложников также запрещен международным правом", — добавил Тюрк.

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