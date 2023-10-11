Армия обороны Израиля в ночь на среду, 11 октября, заявила, что за сутки нанесла три авиационных удара по району аль-Фуркан в городе Газа и поразила при этом 450 целей. В посте ЦАХАЛ в соцсети X (бывший Twitter) этот район характеризуется как "логово террористов, из которого радикальное исламистское движение ХАМАС планирует и осуществляет свои атаки" на Израиль.

В другом посте израильская армия отчиталась о нанесении еще 70 ударов по другому району Газы, ат-Туффа, которому дается та же характеристика. Кроме того, в ЦАХАЛ сообщили, что им удалось поразить в секторе Газа объект другой радикальной палестинской группировки "Исламский джихад".

Армия Израиля наносит ответные удары по сектору Газа с воздуха и с моря, начиная с 7 октября. Утром в этот день боевики движения ХАМАС, признанного террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, сначала подвергли Израиль массированному ракетному обстрелу из сектора Газа, а затем вторглись на израильскую территорию. Израиль в ответ начал военную операцию с целью уничтожения потенциала ХАМАС и объявил полную блокаду сектора Газа.

Число жертв нападения ХАМАС на Израиль растет

В Израиле, по данным телеканала KAN, в результате атак ХАМАС за четыре дня погибли уже не менее 1200 человек, еще около 3000 ранены. ЦАХАЛ в своем последнем посте на эту тему приводит более осторожные оценки: "свыше 1000" убитых и "более 2800" раненых.

Палестинская сторона вечером 10 октября сообщила о гибели не менее 900 человек и ранениях около 4500 с 7 октября.

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