На станции метро "Печатники" на юго-востоке Москвы столкнулись два поезда, сообщает российское государственное агентство ТАСС. По разным данным, пострадали от одного до четырех человек.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на станции метро "произошел накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции".

Как пишет ТАСС, пострадал машинист одного из поездов. Утверждается, что мужчина оказался зажат в кабине металлической конструкцией. Телеграм-канал Mash сообщает о двух пострадавших, канал "112" пишет о четырех.

В департаменте транспорта правительства Москвы сообщили, что движение поездов от станции "Печатники" в сторону центра города временно не осуществляется, в обратном направлении составы движутся с увеличенным интервалом. Ремонтные работы завершатся в течение нескольких часов, уточнил Собянин.

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