Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пойдет на второй срок, если к дате проведения выборов на территории страны будут продолжаться боевые действия. Об этом политик сказал в интервью румынскому изданию Digi24.

"Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу уйти во время войны", — ответил Зеленский на вопрос о том, планирует ли он выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

"Это последний этап войны. Это не ее середина. Первым этапом была оккупация, за которой последовала остановка наступления и взятие инициативы в свои руки. Мне кажется, мы в последней части. У нас много страхов: деньги, оружие… Но мы в последней части, самой сложной", — добавил украинский лидер, поясняя свою позицию.

В августе в интервью португальским СМИ Зеленский уже озвучивал схожее мнение. При этом политик подчеривал, что в нынешней ситуации проведение выборов сопряжено с решением сложных задач по обеспечению возможности проголосовать для военных, беженцев и украинцев, находящихся в оккупации. "Хочу, чтобы все было по закону, прозрачно и демократично, как это произошло на выборах, когда я стал президентом. Когда все сказали: чистые выборы", — заявил украинский лидер.

Зеленский занял пост президента Украины по итогам выборов, прошедших весной 2019 года. В ходе избирательной кампании политик утверждал, что собирается провести в должности только один пятилетний срок. Следующие выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года, однако Конституция страны запрещает их проведение в условиях военного положения.

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