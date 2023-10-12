В пригороде Белгорода в ночь на 12 октября обломки сбитого ПВО беспилотника упали на частный жилой дом, сообщил глава области Вячеслав Гладков. В результате начавшегося пожара погибли три человека — мужчина, женщина и ребенок.

Кроме того, написал Гладков в Telegram, пострадали два человека — мужчина, получивший сильные ожоги, находится в коме, состояние пострадавшей женщины, у которой переломы ног и сотрясение мозга, врачи оценивают как тяжелое.

"В результате падения обломков один жилой дом разрушен полностью, еще два повреждены частично, а также повреждены три легковых автомобиля", — добавил глава российского региона.

Из-за произошедшего в Белгороде изменен "график проведения нескольких мероприятий", сообщил Гладков. "Я надеюсь, что родители и дети все поймут, потому что есть необходимость перенести на другое время", — уточнил он.

Власти Белгородской области, как и других граничащих с Украиной российских регионов, регулярно сообщают об обстрелах приграничных районах и атаках дронов. Беспилотники также наносят удары по целям, находящимся в сотнях километрах от границы, в частности, дроны неоднократно долетали до центра Москвы.

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