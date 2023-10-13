Израиль заявил, что не будет поставлять воду, продовольствие и топливо в сектор Газа, пока боевики ХАМАС не освободят взятых в плен заложников. Это означает, что более 2 млн палестинцев рискуют остаться без самого необходимого.

Мы собрали ответы на главные вопросы о жизни в секторе Газа до и после начала войны.

Сектор Газа — это анклав протяженностью чуть более 40 километров. Газа омывается водами Средиземного моря, граничит с Израилем и Египтом. На ее территории проживает около 2,2 млн человек.

Изначально Газа находилась под контролем Египта, но была захвачена Израилем во время шестидневной войны в 1967 году. В 2005 году Израиль вывел оттуда свои войска и около семи тысяч поселенцев.

Как ХАМАС пришел к власти в Газе

Сектор Газа находится под контролем исламистской группировки ХАМАС, вытеснившей сторонников военизированной организации "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ) в ходе боев в 2007 году.

ХАМАС был признан террористической группировкой рядом стран, включая США, Великобританию и ЕС. Боевики ХАМАС принимали участие в нескольких войнах с Израилем.

За это время ХАМАС выпустил тысячи ракет по Израилю и совершил другие кровавые нападения.

Что происходит в Газе после "полной блокады"?

Министр энергетики Израиля Исраэль Кац заявил, что до тех пор, пока боевики ХАМАС не освободят жителей, взятых в заложники в ходе нападения на выходных, Израиль не снимет блокаду с сектора Газа.

"Там не будет электричества, продовольствия и топлива — все будет закрыто", — ранее отметил глава Минобороны Израиля.

Позже Израиль заявил об отключении подачи воды.

Этот шаг ухудшил и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, где 80% населения нуждается в международной помощи.

Единственная электростанция в Газе прекратила работу 11 октября после того, как на ней закончилось топливо.

Переполненные в Газе больницы полагаются на работу резервных генераторов. В некоторых больницах с ограниченными запасами топлива работы генераторов может хватить всего на несколько дней.

Более 600 тысяч человек в Газе остались без питьевой воды. Для работы местных водяных насосов и канализационных систем также требуется топливо.

Закрытие товарного перехода с Израилем Керем Шалом привело к истощению запасов продовольствия: треть магазинов в секторе Газа сообщает о нехватке товаров. По сообщениям ООН, в большинстве магазинов еды хватит примерно на две недели.

С начала войны более 400 тысяч палестинцев покинули свои дома — многие из них укрываются в школах, находящихся под руководством ООН.

Перебои с электроэнергией

До начала войны Газа испытывала перебои с электроэнергией. По данным ООН, жилые дома получали электричество в среднем около 13 часов в день.

Две трети поставок потребляемой электроэнергии сектор Газа закупал у Израиля — остальная часть вырабатывалась на электростанции в Газе. Однако это удовлетворяло лишь половину спроса.

Чтобы справляться с перебоями электроэнергии, поставщики услуг и жилые дома также прибегают к резервным генераторам. Однако их работу нельзя назвать надежной из-за зависимости от дефицитного топлива и нехватки запчастей (на импорт запчастей распространяются ограничения, поскольку Израиль классифицирует их как гражданские и военные детали двойного назначения).

Как можно уехать из Газы?

Сейчас у жителей сектора Газа мало надежды на то, чтобы уехать и избежать бомбардировок.

Израиль закрыл на неопределенное время контрольно-пропускной пункт Эрез, расположенный в северной части сектора Газа. Контролируемый Египтом пограничный переход Рафах на юге был закрыт 9 и 10 октября из-за ударов израильской авиации по погранпереходу с палестинской стороны.

До начала эскалации конфликта палестинцы могли уехать из сектора Газа через Израиль только после получения специального разрешения. В основном это касалось людей, путешествующих по работе, пациентов, нуждающихся в медицинской помощи и работников гуманитарных организаций.

По данным ООН, в августе разрешение о пересечении погранперехода Эрез получили 58,6 тыс. человек — это на 65% выше среднемесячного показателя 2022 года.

Палестинцы, желающие покинуть Газу через Рафах, должны зарегистрироваться у палестинских властей за несколько недель до пересечения погранпункта и подать заявление египетским властям, которые налагают ограничения на количество пересечений и соблюдают строгий контроль безопасности.

В августе через пропускной пункт Рафах прошли 19 600 человек — это самый высокий показатель за последние десять лет.

Сколько людей живет в секторе Газа?

Сектор Газа — одна из самых густонаселенных территорий мира. В среднем на квадратный километр здесь приходится более 5700 человек. Таким образом, плотность населения в анклаве сравнима с Лондоном или Нью-Йорком, однако в самой Газе этот показатель возрастает до более чем девяти тысяч.

По данным ООН, более 75% населения сектора Газа — около 1,7 млн человек — зарегистрированные беженцы. Более полумиллиона из них разбросаны по восьми переполненным лагерям в разных частях сектора.

Продолжающиеся конфликты между палестинскими боевиками и Израилем, а также медленные темпы реконструкции привели к тому, что многие палестинцы Газы остались без надлежащего жилья.

По данным ООН, из 13 тыс. домов, разрушенных с 2014 года, около 2200 еще не получили финансирования на восстановление. Еще 72 тысячи домов, которые были частично повреждены, не получили финансирования для проведения ремонта.

Реконструкции зданий препятствует нехватка строительных материалов и специального оборудования из-за ограничений на импорт предметов двойного назначения, введенного Израилем.

Палестинские власти заявляют, что в результате бомбардировок Израиля были разрушены около тысячи домов — еще 500 были настолько повреждены, что стали непригодными для проживания.

Как работают больницы

Государственные больницы Газы перегружены и страдают от перебоев с электроэнергий, нехваткой медицинских материалов и профессионального оборудования.

Многие услуги и специализированное лечение недоступны.

ООН говорит, что во всем виновата блокада со стороны Израиля и Египта, снижение расходов на здравоохранение со стороны Палестинской администрации, базирующейся на Западном Берегу, и внутренний политический конфликт между этой администрацией, несущей ответственность за здравоохранение на палестинских территориях, и ХАМАС.

Пациенты из сектора Газа, нуждающиеся в жизненно важных операциях или профессиональном медицинском уходе в больницах Западного Берега или Восточного Иерусалима должны получить разрешение от палестинских властей, а затем разрешение на выезд, одобренное израильской стороной.

С 2008 по 2022 год более 70 тыс. заявок на получение разрешений были отложены или отклонены (что составляет треть от всех заявок). Некоторые пациенты скончались, так и не дождавшись ответа на запрос.

Ограничение на рыбную ловлю и фермерское хозяйство

По данным ООН, около 1,3 млн жителей сектора Газа испытывают перебои с продовольствием и полагаются на импорт продуктов.

Израильские ограничения на доступ к сельскохозяйственным землям и рыболовству привели к сокращению продуктов питания, которые жители Газы могут производить самостоятельно.

Участки шириной до ста метров, расположенные по периметру установленного Израилем забора длиной 60 километров, считаются запретными зонами.

Фермеры не могут там ничего выращивать, даже если они владеют землей. Никому, кроме фермеров, не разрешается приближаться к этим участкам ближе чем на 300 метров.

Израиль также ввел ограничения на мореходство в Средиземном море для жителей сектора. Это означает, что жители Газы могут рыбачить только на определенном расстоянии от берега — в настоящее время от 6 до 15 морских миль (11–28 км), — что подрывает средства к существованию около пяти тысяч рыбаков и других работников отрасли.

После начала войны Израиль закрыл продовольственный переход Керем Шалом и запретил добычу рыбы.

Чтобы обойти ограничения, ХАМАС построил сеть тоннелей для ввоза продовольствия из Египта, которая также выполняет функцию подземного командного центра.

Израиль утверждает, что туннели используются боевиками для контрабанды оружия и секретного передвижения. Израильские военные часто наносят по ним авиаудары.

Перебои с водой

95% жителей Газы не имеют доступа к чистой воде. Согласно ВОЗ, в среднем на одного человека необходимо 100 литров воды для ежедневного пользования (включая готовку и мытье). В Газе этот показатель составляет 87 литров из которых только 27 литров пригодны для использования людьми.

Ввиду возросшего потребления воды из прибрежного опреснителя и попадания морской воды и нечистот, вода в кранах соленая и грязная, что делает ее непригодной для питья. ООН заявила, что решение Израиля прекратить поставки воды, электричества и топлива приведет к острой нехватке питьевой воды.

В сообщении организации говорится, что местные власти призывают жителей экономить воду. Очистительные сооружения перестали работать из-за нехватки топлива — это привело к тому, что десятки миллионов галлонов неочищенных сточных вод ежедневно сбрасываются в море.

Школы в качестве убежища

Многие дети ходят в школы, находящиеся под опекой ООН. Многие из этих школ служат убежищем для десятков тысяч палестинцев, покинувших свои дома после нападения ХАМАС на Израиль.

По данным палестинского агентства по делам беженцев UNRWA, 71% из 278 школ в секторе Газа работают по двухсменной системе.

В 2022 году средний размер класса вмещал более 40 учеников.

В 2021 году уровень грамотности среди людей в возрасте от 15 до 19 лет составил 98%.

Безработица среди молодежи

По данным Всемирной книги фактов ЦРУ, почти 65% населения Газы — девушки и парни в возрасте до 25 лет — это делает местное население одним из самых молодых в мире.

Более 80% населения сектора Газа живет в нищете — в 2022 году уровень безработицы здесь составил 45% и стал одним из самых высоких в мире.

Безработица среди молодежи намного выше: почти 74% людей в возрасте от 19 до 29 лет, имеющих дипломы средней школы или университетские степени, не могут найти работу.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram