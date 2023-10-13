Мужчина с ножом напал на школу в городе Аррас на севере Франции. В результате нападения убит учитель, несколько человек получили ранения, сообщает BBC News.

По словам свидетелей, мужчина во время атаки выкрикивал "Алах Акбар!". Его удалось задержать. В результате нападения погиб учитель французского языка, ранения получили охранник и еще один учитель.

Задержанный мужчина, по данным полиции, является чеченцем по происхождению. Он был приверженцем радикального ислама и находился в поле зрения служб безопасности. Французские СМИ сообщают, что ранее он учился в этой школе.

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит школу в пятницу во второй половине дня. Национальная ассамблея в Париже приостановила работу в знак солидарности с жертвами.

После начала войны между Израилем и ХАМАС, во Франции обострились отношения между еврейским и мусульманским населением. Тем не менее, полиция отмечает, что не видит связи между событиями на Ближнем Востоке и атакой на школу.

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