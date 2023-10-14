Сергей отметил, что он узнал об этом от знакомых и это не стало для него неожиданностью.
„Я ожидал чего-то подобного. Путина и его окружение я так, растак и эдак, вот мой комментарий. Обратного пути в Россию для меня сейчас нет. Создавал, распространял и поддерживал, да, иноагент! Я буду продолжать делать то, что делал, писать и говорить правду, меняться в угоду путинской клике я не буду. Плашку иноагента тоже, скорее всего, ставить не буду. Но проконсультируюсь с юристами на этот счет. Жену и ребенка не видел год, очень за них переживаю. В России у меня старенькие родители, которых эстонское государство пока не пускает, к сожалению. Буду бороться дальше. Благодарю друзей и коллег за поддержку!"
Всего 13 октября в список „иноагентов" были добавлены 12 человек, в их числе глава фонда „Русь сидящая" Ольга Романова, бывший вице-президент „Газпромбанка" Игорь Волобуев и журналист Айдер Муждабаев, пишет Медуза.
Полный список выглядит следующим образом:
И.М. Волобуев, В.В. Вотановский, Е.В. Доможиров, В.С. Жуковский, С.В. Ковальченко, А.М. Курманакаев, Е.В. Малаховская, А.И. Муждабаев, О.Е. Романова, Д.Б. Рудакова, А.В. Рудой, а также А.А. Сидельников.