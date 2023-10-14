Россия пытается дестабилизировать регион Балтийского моря, а российские государственные пропагандисты призывают захватить остров Готланд для установления контроля над регионом на фоне вероятности, что РФ планирует соответствующее вторжение на 2028 год, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в пятницу в своем вечернем обращении к украинцам.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что накануне он из Одессы обратился к участникам встречи Объединенных экспедиционных сил — это формат регионального сотрудничества на севере Европы с участием Соединенного Королевства, Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов и Норвегии, передает информагентство "Униан".

"Встреча состоялась на шведском острове Готланд, и это весомый сигнал, очень символическое место для разговора лидеров о безопасности Европы и долговременной надежной защите наших стран, наших людей. Если взглянуть на карту, то можно сразу понять, почему российские государственные пропагандисты призвали захватить этот остров. Готланд — это контроль над всем регионом. И этот регион Россия тоже пытается дестабилизировать", — подчеркнул Зеленский.

"Когда я обращался в шведский парламент в 2022-м году, в начале полномасштабной войны, я говорил именно об этом — насколько важно быть сильными всем в Европе, во всех частях континента, в каждой такой стратегической точке, как Готланд, от которой зависит общая безопасность. И, кстати, я благодарен за сегодняшнее (13 октября — прим. ред. ) итоговое заявление встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил. Сильное заявление. Поддержка Украины", — добавил глава государства.

В частности, в заявлении говорилось о поддержке пути Украины в НАТО и о четком осуждении российской агрессии, а также о готовности помогать Украине должным образом до победы в войне.

Напомним, что ранее Зеленский во время инаугурационной сессии 3-го саммита Европейского политического сообщества в Гранаде (Испания) заявил, что украинская разведка располагает информацией, что Россия рассматривает сценарии заморозки войны против Украины. Это даст возможность РФ до 2028 года восстановить уничтоженный военный потенциал и начать новую войну уже и против стран Балтии.

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