Армия Израиля заявила о ликвидации главы воздушных сил ХАМАСа Мерада Абу Мерада. Об этом сообщается в пресс-релизе ЦАХАЛ, пишет "Новая газета. Европа".

"В ходе удара истребители ЦАХАЛ уничтожен Мерад Абу Мерад, возглавлявший авиационную систему ХАМАСа в Газе и в значительной степени отвечавший за руководство террористами во время субботней бойни", — говорится в сообщении израильской армии.

Также в своем заявлении ЦАХАЛ сообщил, что истребители израильской армии накануне нанесли широкомасштабные удары по территории сектора Газа, результате чего были уничтожены десятки объектов ХАМАСа, а также боевики подразделения "Нухба".

Боевики "Нухбы" были одной из ведущих сил, руководившей проникновением в Израиль в минувшую субботу, уточнили в военном ведомстве.

Силы обороны Израиля заявили, что военные также предотвратили попытку неназванной террористической ячейки проникнуть на территорию страны из Ливана.

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