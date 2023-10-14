Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил израильские войска, стянутые к сектору Газа — кадры этой встречи опубликованы на странице Нетаньяху в Х (бывший "Твиттер").

"С нашими бойцами в секторе Газа, на передовой. Мы все готовы", — написал Нетаньяху в комментарии к посту, пишет в телеграм-канале Русская служба Би-би-си.

Нетаньяху также посетил кибуцы Беэри и Кфар-Азза — два приграничных поселения, наиболее пострадавших в результате нападения ХАМАС.

עם הלוחמים שלנו בעוטף עזה, בקו החזית. כולנו מוכנים. (צילום: אבי אוחיון, לע״מ) pic.twitter.com/TiGzHcWhPK

— Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו (@netanyahu) October 14, 2023

ЦАХАЛ заявила о начале широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении израильской армии.

Ранее власти Израиля призвали гражданское население перебраться с севера на юг анклава. Срок эвакуации истек в субботу, в 16 часов по местному времени. Израильская сторона продлила срок эвакуации с 10 до 16 часов субботы.

Жертвами нападения ХАМАС стали более 100 иностранцев из 31 страны

В результате нападения ХАМАС на Израиль с израильской стороны погибли более 1300 человек, но не все они были израильтянами, пишет в телеграм-канале Русская служба Би-би-си..

Агентство AFP составило список погибших, пропавших без вести и взятых в заложники иностранцев. В нем более 100 человек из 31 страны, власти этих государств подтвердили гибель своих граждан.

США: 27 погибших

Таиланд: 24

Франция: 15

Непал: 10

Аргентина: 7

Украина: 7

Россия: 4

Великобритания: 4

Чили: 4

Австрия: 3

Беларусь: 3

Канада: 3

Китай: 3

Филиппины: 3

Бразилия: 3

Перу: 2

Румыния: 2

Австралия, Азербайджан, Камбоджа, Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Колумбия, Парагвай: по одному человеку

Германия, Мексика: граждане среди заложников

Италия, Парагвай, Шри-Ланка, Танзания: граждане среди пропавших без вести

Палестинский Минздрав: в результате бомбардировок погибли более 2,2 тысячи палестинцев

Количество погибших в результате атаки Израиля по сектору Газа возросло до 2215 человек, среди них — 700 детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря UNICEF Сару аль-Хаттаб.

Больницы в секторе Газа сталкиваются с беспрецедентными проблемами, также сообщают в палестинском Министерстве здравоохранения. Госпитали переполнены ранеными, лекарств и топливной мощности не хватает, пишет "Новая газета. Европа".

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