Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил израильские войска, стянутые к сектору Газа — кадры этой встречи опубликованы на странице Нетаньяху в Х (бывший "Твиттер").
"С нашими бойцами в секторе Газа, на передовой. Мы все готовы", — написал Нетаньяху в комментарии к посту, пишет в телеграм-канале Русская служба Би-би-си.
Нетаньяху также посетил кибуцы Беэри и Кфар-Азза — два приграничных поселения, наиболее пострадавших в результате нападения ХАМАС.
ЦАХАЛ заявила о начале широкомасштабных ударов по объектам ХАМАС
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит широкомасштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации ХАМАС", — говорится в сообщении израильской армии.
Ранее власти Израиля призвали гражданское население перебраться с севера на юг анклава. Срок эвакуации истек в субботу, в 16 часов по местному времени. Израильская сторона продлила срок эвакуации с 10 до 16 часов субботы.
Жертвами нападения ХАМАС стали более 100 иностранцев из 31 страны
В результате нападения ХАМАС на Израиль с израильской стороны погибли более 1300 человек, но не все они были израильтянами, пишет в телеграм-канале Русская служба Би-би-си..
Агентство AFP составило список погибших, пропавших без вести и взятых в заложники иностранцев. В нем более 100 человек из 31 страны, власти этих государств подтвердили гибель своих граждан.
США: 27 погибших
Таиланд: 24
Франция: 15
Непал: 10
Аргентина: 7
Украина: 7
Россия: 4
Великобритания: 4
Чили: 4
Австрия: 3
Беларусь: 3
Канада: 3
Китай: 3
Филиппины: 3
Бразилия: 3
Перу: 2
Румыния: 2
Австралия, Азербайджан, Камбоджа, Ирландия, Португалия, Испания, Швейцария, Колумбия, Парагвай: по одному человеку
Германия, Мексика: граждане среди заложников
Италия, Парагвай, Шри-Ланка, Танзания: граждане среди пропавших без вести
Палестинский Минздрав: в результате бомбардировок погибли более 2,2 тысячи палестинцев
Количество погибших в результате атаки Израиля по сектору Газа возросло до 2215 человек, среди них — 700 детей. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря UNICEF Сару аль-Хаттаб.
Больницы в секторе Газа сталкиваются с беспрецедентными проблемами, также сообщают в палестинском Министерстве здравоохранения. Госпитали переполнены ранеными, лекарств и топливной мощности не хватает, пишет "Новая газета. Европа".