Евросоюзу следует ввести "паспорта демократии" и облегчить визовый режим для представителей российской оппозиции и антивоенно настроенных граждан РФ, говорится в проекте доклада Европарламента о взаимоотношениях России и ЕС, обратил внимание журналист Дмитрий Колезев, пишет The Moscow Times.

Согласно задумке, такие меры должны помочь тем гражданам России, которые захотят защитить себя, переехав в Европу. "Европарламент предлагает институтам ЕС создать „паспорт демократии" и специальные визовые механизмы, позволяющие демократической оппозиции и активистам гражданского общества продолжать работу в государствах ЕС, находясь в изгнании", — подчеркивается в докладе. Ввести "паспорта демократии" могут уже в следующем году.

Утверждение доклада запланировано на февраль–март 2024 года. Ранее с похожей инициативой выступила непарламентская российская оппозиция: идея ввести паспорт "хорошего русского" звучала на Форуме свободной России, однако в итоге название документа сочли некорректным.

В комментарии "Можем объяснить" внештатный советник Европарламента Петар Танев отметил, что нормативной базы для создания "паспорта демократии" еще нет и для начала в отношении гражданских активистов может быть введена особая визовая процедура. "Такой шаг вполне может быть предпринят после выборов 2024 года. А новый EU Migration Pact, который усовершенствует процедуру получения убежища, этому может поспособствовать", — сказал Танев.

В проекте доклада также говорится, что ЕС должен продолжать предпринимать усилия для обеспечения победы Украины, что "будет иметь важное значение для демократической трансформации России" и положит конец "длительному подавлению российского народа со стороны Кремля". Авторы подчеркивают, что это "создаст позитивные волны демократических преобразований" во всем восточноевропейском регионе, включая Беларусь.

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