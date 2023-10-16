По итогам обработки 34,37% бюллетеней на парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия "Право и справедливость", пишет Rzeczpospolita со ссылкой на данные польской избирательной комиссии.

По предварительным данным, "Право и справедливость" набирает 39,89% голосов, а крупнейший оппозиционный блок, "Гражданская коалиция" бывшего премьер-министра Дональда Туска, — 26,46%. Помимо них в нижнюю палату парламента проходят "Третий путь" (14,18%), "Левица" (8,04%) и ультраправая "Конфедерация" (7,41%).

Как объясняет Gazeta Wyborcza со ссылкой на главу Национальной избирательной комиссии Сильвестра Марчиняка, итоги выборов по результатам обработки трети бюллетеней нельзя считать репрезентативными — гораздо быстрее результаты подсчитывают участки в небольших городах и сельской местности, где традиционно сильна поддержка "Права и справедливости". Местные избирательные комиссии в крупных городах передадут данные о голосах позднее, и они, судя по всему, существенно изменят картину.

По результатам экзит-поллов, "Право и справедливость" поддержали 36,6% избирателей — таким образом, правящая партия получит только 198 из 460 мест в нижней палате парламента и не сможет единолично сформировать коалицию. У трех основных оппозиционных сил: "Гражданской коалиции", "Левицы" и "Третьего пути" — суммарно 53,1% голосов, это 248 мандатов.

Национальная избирательная комиссия обещает завершить подсчет голосов к полудню вторника, 17 октября. Явка на выборах в 2023 году составила 72,9% — это рекордный показатель за всю историю демократической Польши.

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