По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы в Брюсселе. Местные СМИ сообщают, что нападавший застрелил футбольных болельщиков сборной Швеции. В их машине был флаг Израиля, передает Euronews.

Стрельба произошла в понедельник вечером, подозреваемый скрывается. Об со ссылкой на прокуратуру бельгийской столицы сообщает агентство "Франс Пресс".

На видео, размещенном на сайте фламандской газеты Het Laatste Nieuws, стрелок в флуоресцентной оранжевой куртке произвел несколько выстрелов из автоматической винтовки, а затем скрылся на скутере. Представитель прокуратуры сказал, что в связи с инцидентом начато расследование, не имея возможности сразу прокомментировать мотив.

🇧🇪 FLASH - Le tireur aurait crié "Allah Akbar" lors de la fusillade à #Bruxelles. Il a publié une vidéo dans laquelle il revendique son appartenance à Daesh et se vante d’avoir tué des mécréants pour "venger les musulmans". (Sud Info) pic.twitter.com/EBOiBoVGks — Mediavenir (@Mediavenir) October 16, 2023



Сообщается, нападавший выкрикивал "Аллах Акбар!" и заявил о своей принадлежности к группировке "Исламское государство", утверждая, что таким образом "решил отомстить за мусульман".

Местные СМИ пишут, что погибшие - шведы и на них были майки футбольной сборной скандинавской страны, которая в понедельник на брюссельском стадионе "Эйзель" встречается со сборной Бельгии в матче Отборочного турнира чемпионата Европы. При этом в их автомобиле был израильский флаг.

После нападения Бельгия, по данным издания La Libre, подняла уровень террористической опасности до 4, максимального, что означает ее "серьезность и неизбежность.

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