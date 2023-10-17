Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ объявило, что в ночь на 17 октября украинские военные нанесли удары по аэродромам в Луганске и Бердянске, которые заняты российскими войсками.

В сообщении, которое цитирует "РБК-Украина", говорится, что были нанесены удары по вертолетам и оборудованию аэродромов. Какие цели были поражены, не уточняется.

В утренней сводке Генштаба ВСУ, в свою очередь, сообщается без уточнения подробностей о четырех ударах по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, в результате которых, в числе прочего, "были поражены два вертолета на посадочных площадках" и склад боеприпасов.

Жители Бердянска, оккупированного российскими войсками, отмечает "РБК-Украина", писали в соцсетях о взрывах и детонации боеприпасов в районе местного аэродрома.

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