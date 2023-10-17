Министерство здравоохранения Газы заявило о 500 погибших от воздушного удара по больнице, сообщает Би-би-си. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус подтвердил удар по больнице и заявил о сотнях погибших и раненых. Израиль заявляет, что это была палестинская ракета.

Журналист Би-би-си Том Бейтман сообщает, что рядом с больницей на улицах видно искореженный транспорт и человеческие тела.

Удар был нанесен по христианской больнице Аль-Ахли в центральной части сектора Газа. Больница финансируется Англиканской церковью и полностью независима от властей Газы, подчеркнул представитель Англиканской церкви в Иерусалиме Ричард Севелл. По его словам, до 6000 тысяч людей укрывалось во дворе больницы до конца прошлой недели, но в субботу в результате первого израильского воздушного удара по больнице четыре человека были ранены. После этого 5000 человек ушли оттуда, а около тысячи остались.

Al Jazeera утверждает, что удар был нанесен без предупреждения.

Израильская сторона заявила, что больница не была военной целью, а причины взрыва в ней будут расследоваться. Позднее последовало официальное заявление о том, что ракета была палестинской. Армия обороны Израиля написала в соцсети Х, что поблизости от больницы с территории Газы был выпущен шквал ракет, запуск не удался, и ответственность за гибель людей ледит на джихадистах.

Тем временем Хамас назвал это военным преступлением и сообщает, что люди еще остаются под завалами.

В Палестине объявлен трехдневный траур.

Удар по больнице Аль-Ахли вызвал жесткую реакцию в мире.

Египет "самым решительным образом" осудил авиаудар и заявил, что международное сообщество должно срочно вмешаться, чтобы остановить подобные нарушения.

Вслед за Египтом премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал этот авиаудар "ужасным и абсолютно неприемлемым".

С осуждением авианалета выступила Иордания, а президент Турции Эрдоган призвал остановить "беспрецедентную жестокость в Газе".

Информация будет дополняться.

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