Министерство здравоохранения Газы заявило о 500 погибших от воздушного удара по больнице, сообщает Би-би-си.
Журналист Би-би-си Том Бейтман сообщает, что рядом с больницей на улицах видно искореженный транспорт и человеческие тела.
Удар, по неподтвержденным источникам, был нанесен по баптистской христианской больнице в секторе Газа. Al Jazeera утверждает, что удар был нанесен без предупреждения.
Израильские официальные лица говорят, что причина инцидента им пока неизвестна, детали выясняются.
Тем временем Хамас назвал это военным преступлением и сообщает, что люди еще остаются под завалами.
В Палестине объявлен трехдневный траур.
Информация будет дополняться.
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