Министерство здравоохранения Газы заявило о 500 погибших от воздушного удара по больнице, сообщает Би-би-си.

Журналист Би-би-си Том Бейтман сообщает, что рядом с больницей на улицах видно искореженный транспорт и человеческие тела.

Удар, по неподтвержденным источникам, был нанесен по баптистской христианской больнице в секторе Газа. Al Jazeera утверждает, что удар был нанесен без предупреждения.

Израильские официальные лица говорят, что причина инцидента им пока неизвестна, детали выясняются.

Тем временем Хамас назвал это военным преступлением и сообщает, что люди еще остаются под завалами.

В Палестине объявлен трехдневный траур.

Информация будет дополняться.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram