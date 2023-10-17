Верховный суд Индии отказался легализовать однополые браки, но заявил, что права людей сообщества ЛГБТК+ должны быть соблюдены.

Пять судей Верховного суда пришли к выводу, что подобное решение является прерогативой парламента как главного законодательного органа страны. Они посчитали, что вносить изменения в действующий Закон о браке выходит за их компетенцию.

В Индии более 15% населения открыто говорит о своей принадлежности к ЛГБТK+, что превышает 21 млн человек. В действительности их число может быть еще выше.

Правительство Индии выступило против внесения подобных законодательных изменений, назвав аргументы в пользу легализации однополых браков "взглядами городской элиты" и заявив, что они "не сопоставимы с концепцией индийской семьи, состоящей из мужа, жены и детей".

Мнения же судей Верховного суда разделились в пропорции 2:3.

Главный судья Дхананджая Чандрачуд в итоговом заявлении сказал, что "не существует универсальной концепции института брака и что принятие законов, признающих и регулирующих гомосексуальные браки, находится в компетенции парламента и законодательных собраний штатов".

По его словам, брак приобрел значение как правовой институт во многом потому, что он регулируется государством и дает ряд материальных преимуществ.

При этом суд не может выносить решения по поводу этого института, потому что в Конституции страны особо не оговорено неотъемлемое право каждого гражданина на вступление в брак, в отличие, например, от прав на жизнь и свободу.

Однако судья Чандрачуд добавил, что некоторые аспекты супружеских отношений являются отражением конституционных ценностей, включая право на человеческое достоинство, на жизнь и личную свободу.

"Суд не может… вносить какие-либо изменения в Специальный Закон о браке… Он должен избегать вопросов, которые вторгаются в область политики", — сказал он.

Второй по старшинству судья Верховного суда, Санджай Кишан Каул, отметил, что хотя однополые отношения признавались в Индии с древности, юридическое обоснование получил только гетеросексуальный союз.

Он также отметил, что, хотя суд не может предоставить представителям сообщества ЛГБТК+ право на вступление в брак, он вправе давать правительству рекомендации, в частности, необходимость обеспечить защиту однополых пар во всем, что касается соблюдения прав, прописанных в Конституции.

Разочарование и одобрение

Реакция на решение Верховного суда была смешанной. Те, кого подобные изменения касались бы напрямую, разумеется, были разочарованы.

"Мы платим такие же налоги, как и гетеросексуальные пары, сталкиваемся с такими же проблемами, если не с большим их количеством, но мы все равно сведены до положения граждан второго сорта", — сказал Би-би-си Арчи Датт, студент-гей из Дели.

Пиа Чанда, которая живет со своей партнершей вот уже 34 года, заявила, что Верховный суд просто "перекладывает ответственность" на парламент, чтобы самому не принимать решения.

Однако адвокат и писательница Танушри Бхалла посчитала, что суд поступил так, как и должен поступить по закону, но все те, кто относит себя к сексуальным меньшинствам надеются, что "правительство прислушается к рекомендациям суда и предпримет необходимые шаги, чтобы положить конец дискриминации, с которой ЛГБТК+ люди сталкиваются каждый день и в том, как к ним относится закон, и в повседневной жизни".

Она добавила, что рассчитывает на то, что по мере развития общества, развиваться будет и законодательная база.

Частично с ее мнением согласился президент Коллегии адвокатов Верховного суда Адиш Аггарвала. По его словам, он очень рад тому, что суд согласился с мнением правительства о том, что легализация однополых браков не входит в его компетенцию: "Это право принадлежит только индийскому парламенту, и мы рады, что суд с нами согласен".

Правда, еще до того, как решение было принято он же высказал мнение, что разрешение однополых браков в принципе — плохая идея, потому что они не соответствуют "системе, распространенной в Индии".

Многие активисты за права сексуальных меньшинств надеялись, что если не брак, то хотя бы гражданский союз между однополыми парами после решения суда будет считаться законным. Однако Верховный суд отказал им и в этом праве, точно так же сказав, что и это решение должен принимать парламент. Кроме того, суд не дал однополым парам разрешение на официальное усыновление детей.

Слабое утешение для них заключается в том, что все эти решения были приняты не единогласно, а с минимальным разрывом: из пяти членов суда двое проголосовали за разрешение однополых браков, а трое — против.

Хотя мнения судей разделились, все они были согласны в одном: внесение изменений в законодательство — прерогатива парламента, в компетенцию суда входит только их толкование.

В то время как главный судья Чандрахуд и судья Каул заявили, что обязанностью правительства является предоставить ЛГБТК+ людям "набор прав и привилегий", которые доступны гетеросексуальным парам, судья Бхат не согласился с этим и заявил, что этого "требовать от государства нельзя".

Второе единогласное решение заключалось в том, что все судьи поддержали предложение правительства создать экспертную группу для изучения вопроса о предоставлении ЛГБТК+ людям больших прав.

Рекомендации правительству и полиции

В конце заседания судья Чандрачуд зачитал список рекомендаций правительству, который оказался довольно длинным, и вот некоторые из его положений:

Сделать так, чтобы "квир-сообщество не подвергалось дискриминации из-за гендерной идентичности или сексуальной ориентации".

Сделать так, чтобы сообщество ЛГБТК+ не подвергалось дискриминации при доступе к товарам и услугам, доступным всем остальным членам общества.

Принять меры по повышению осведомленности общественности об идентичности ЛГБТК+, в том числе о том, что это естественно, и не является психическим расстройством.

Организовать специальную службу, куда могут позвонить представители ЛГБТК+, если они столкнутся с преследованиями и насилием в любой форме.

Создать и опубликовать информацию о наличии убежищ во всех округах для членов сообщества ЛГБТК+, которые сталкиваются с насилием или дискриминацией.

Обеспечить немедленное прекращение лечения, предлагаемого врачами или другими лицами, направленного на изменение гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Список рекомендаций получила и полиция:

Не допускается притеснение однополых пар через вызов их в полицейский участок или посещение их дома исключительно с целью выяснения их гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Квир-людей нельзя силой возвращать в семьи, если они этого не хотят.

Если квир-люди жалуются в полицию на притеснения в семье, она должна проверить справедливость претензий и гарантировать их личную свободу и безопасность

О вступлении в брак трансгендеров

Интересными были комментарии судей по поводу вступления в брак трансгендеров. По существу, они подтвердили верховенство закона Индии о том, что брак должен и может заключаться только между мужчинами и женщинами.

Верховный суд разъяснил, что трансгендеры в Индии уже имеют законное право вступать в брак — при условии, что они вступили в брак с лицом противоположного пола.

"Трансгендерный мужчина может жениться на трансгендерной женщине. Если трансгендерный человек желает жениться на гетеросексуальном человеке, их брак будет признан, если один из них мужчина, а другой — женщина", — заявил председатель Верховного суда.

По его словам, если такой брак не будет разрешен, это будет нарушением Закона о трансгендерах.

Законы и их исполнение

Индия перестала считать гомосексуальность преступлением только в 2018 году.

Несмотря на это, нередки случаи, когда гомосексуальные пары и трансгендеры подвергаются физическому, моральному и эмоциональному давлению, и даже насилию со стороны своих семей и соседей.

Ежегодно в Индии и Пакистане от рук семьи погибает до 5000 человек, ставших жертвами, так называемых, "убийств чести". Часть этих жертв принадлежит к сексуальным меньшинствам.

Только в июле этого года Би-би-си рассказывала историю трансгендерного мужчины, которого родственники насильно выдали замуж за человека вдвое его старше.

Неприятие семьи и общества, а также жестокое физическое насилие доводит некоторых людей ЛГБТ+ до самоубийства.

Принятие соответствующих законов, также как и рекомендации, озвученные Верховным судом, безусловно, важны, но не менее важно менять настроения в обществе, чтобы "квир-люди" принимались, как должная и неотделимая часть социальной среды.

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