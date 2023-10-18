В Познани пятилетний мальчик скончался после нападения мужчины с ножом во время прогулки вместе с другими воспитанниками детского сада, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на заявления полиции, врачей и экстренных служб. Преступник уже задержан.

Инцидент произошел около 10 утра. "В какой-то момент пожилой мужчина напал на одного из дошкольников и ударил его ножом в грудь", — рассказал пресс-секретарь полиции Познани Анджей Боровяк.

Врачи оперативно прибыли на место и оказали потерпевшему медицинскую помощь. Ребенка успели доставить в больницу, однако от полученного ранения он скончался около полудня.

По словам Боровяка, свидетельницей преступления стала сотрудница полиции, не находившаяся в этот момент при исполнении служебных обязанностей. Сообщается, что вместе с еще одним прохожим они смогли нейтрализовать нападавшего и оповестить о случившемся экстренные службы.

Преступником оказался 71-летний местный житель, его мотивы выясняются. "На данный момент у нас нет подтверждения, что есть какие-либо связи этого мужчины с погибшим мальчиком или другим ребенком из группы", — отметил Боровяк.

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