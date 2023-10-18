Рядом с российским КПП Колотиловка в Белгородской области пропал волонтер, который помогал украинским беженцам. На прошлой неделе он рассказывал "Би-би-си" об огромных очередях на единственном действующем погранпереходе из России в Украину.

Александр Демиденко больше года помогал беженцам из Украины добираться до КПП Колотиловка. Сам пенсионер, он живет в частном доме в Белгородской области. С мая прошлого года в доме Демиденко по пути на родину останавливались до 900 человек, которым нужно было где-то заночевать. Некоторые задерживались надолго из-за проблем с документами.

Как сообщили волонтеры, во вторник Демиденко привез к погранпереходу пожилую женщину с онкологией. На подъезде к стоянке перед КПП ему перегородили дорогу двое участников территориальной обороны и не пропустили дальше.

Демиденко вышел и начал искать других украинцев, которые могли бы сопроводить женщину при прохождении нейтральной полосы, — после российского погранпункта люди должны пройти еще два километра по гравийной дороге, чтобы добраться до украинского КПП Покровка в Сумской области. Пассажирка Александра в идеале должна была пересечь погранзону на носилках.

Через несколько часов Демиденко нашел сопровождающих для своей пассажирки и стал ждать, когда она пройдет российскую фильтрацию и уйдет на нейтральную полосу. Уехать он не мог, потому что сотрудники КПП забрали у Александра паспорт.

"Это нововведение — забирают документы, чтобы мы не уехали, — рассказывал Демиденко "Би-би-си" на прошлой неделе. — Это произошло после того, как таксист привез сюда барышню с грудным ребенком, высадил и уехал. А ее не пустили, потому что она родила в России, а из документов на ребенка — только справка из роддома. И она стоит в голом поле, с ребенком на руках, с чемоданом на колесиках, и не знает, что ей делать. Благо, я рядом был, забрал ее к себе".

В публикации на прошлой неделе "Би-би-си" изменила имена волонтеров из соображений безопасности, поэтому Александр был назван Сергеем.

Демиденко перестал выходить на связь с 16:30 во вторник, 17 октября. За три часа до этого он написал в своем Telegram-канале: "Самое любопытное, что бойцам теробороны и погранцам заявили, что в очередях на границе был виноват я. Мол, "был финансово заинтересован". Короче, очень удобно сделать козлом отпущения тех, кто помогает…"

Таксисты на автостоянке близ Колотиловки сообщили волонтерам, что видели, как к Демиденко подъехали два "уазика" с символикой Росгвардии, оттуда вышли бородатые мужчины в камуфляже и настойчиво попросили волонтера поехать с ними. Таксисты предположили, что эти мужчины в форме были выходцами из Чечни.

У "Би-би-си" нет независимого подтверждения этой информации, и на данный момент нет серьезных оснований предполагать, что к произошедшему могут быть причастные правоохранительные структуры Чечни.

В то же время, насколько известно от источников "Би-би-си", в районе КПП Колотиловка — Покровка действительно располагались подразделения Росгвардии, сформированные из жителей Чечни, лояльных Рамзану Кадырову.

На сайте районного суда, к которому относится село Колотиловка, нет информации о рассмотрении каких-либо административных или уголовных дел в отношении Александра Демиденко.

Волонтер открыто занимался помощью беженцам и от своего имени обращался к руководству района с просьбой организовать человеческие условия рядом с КПП — поставить палатку с обогревом и горячей водой.

Ранее в разговоре с "Би-би-си" Александр рассказывал, что его неоднократно вызывали на сам КПП, чтобы провести с ним "воспитательные беседы" — пограничники были недовольны тем, что волонтер открыто критиковал условия, в которых люди вынуждены ждать своей очереди.

"В итоге на меня составили протокол, что я нарушил погранзону. А где вы видели знак погранзоны? Его давно сняли", — рассуждал Демиденко.

Им также интересовалось местное отделение ФСБ. Формально, рассказывал Александр, сотрудников спецслужбы вызвали местные дружинники из-за того, что волонтер якобы сфотографировал что-то недалеко от границы.

"Би-би-си" сообщила информацию об исчезновении Демиденко уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

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