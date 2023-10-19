Несмотря на запрет пропалестинских демонстраций в Берлине, вечером в среду, 18 октября, в столичном районе Нойкельн, где живет большое число арабских мигрантов, вновь собрались протестующие. В итоге акция закончилась столкновениями с полицией, которые продолжались несколько часов.

Беспорядки на улице Зонненаллее стихли лишь поздно вечером. Демонстранты бросали в полицейских камни и бутылки, а также обстреливали их пиротехникой. В результате этого пострадало несколько сотрудников, сообщили в берлинской полиции. "Ситуация на севере Нойкельна остается напряженной", — заявила глава полиции Берлина Барбара Словик.

Всего в ходе несанкционированных акций были задержаны десятки человек, сообщает dpa. По словам корреспондента агентства, на демонстрациях "царила агрессивная атмосфера", участники скандировали: "Свободу Палестине". Они также поджигали предметы на улицах и использовали пиротехнику, из-за чего на балконе одного из домов начался пожар.

В полиции призывают к быстрым судебным разбирательствам

Председатель профсоюза полиции ФРГ (GdP) Йохен Копельке призвал к "последовательным действиям" в связи с беспорядками, организованными пропалестинскими демонстрантами. "Нам нужны быстрые судебные разбирательства и приговоры в отношении участников беспорядков", — подчеркнул он. Говоря о попытке поджога еврейского центра в Берлине, Копельке заявил об "абсолютно отвратительной атмосфере в Германии".

Накануне, вечером 17 октября, пропалестинские демонстранты также напали на полицию в Берлине. Участники акций протеста сразу в нескольких районах столицы бросали камни в полицейских, ранения получили 20 сотрудников. 39 человек были задержаны, против 65 человек были возбуждены уголовные дела. Кроме того, были зарегистрированы 12 административных правонарушений.

Запрет пропалестинских акций в Берлине

Ранее, 11 октября, суд подтвердил запрет на пропалестинские акции в Берлине. Полиция имела право запрещать подобные собрания на основании предыдущих демонстраций, которые "представляли непосредственную опасность общественному порядку" из-за антисемитских лозунгов, восхваления ХАМАС или запуска пиротехники, заявили в пресс-службе Административного суда Берлина.

Перед этим, 7 октября, в день атаки ХАМАС на Израиль, в Берлине группы людей собирались на стихийные митинги в поддержку действий террористов. Среди прочего, люди праздновали атаку и раздавали сладости на улицах Нойкельна, где проживает много мигрантов из арабских стран. Акция вызвала резкую критику в Германии.

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