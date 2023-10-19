С восьми часов вечера 18 октября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М", ударными дронами типа "Шахед-136/131", а также управляемыми авиационными и зенитными ракетами, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

По данным ВСУ, из 17 воздушных целей силам ПВО удалось сбить четыре (одну ракету и три беспилотника). Атакам подверглись Донецкая, Николаевская, Сумская, Днепропетровская и Запорожская области.

По словам главы военной администрации Николаевской области Виталия Кима, в 20:30 российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту в Степовской общине. В результате погибли два человека, еще один пострадал. Ночью в этом же населенном пункте упали обломки беспилотника, из-за которых загорелась кровля одноэтажного склада.

Также ночью ракетной атаке подвергся Николаев, в результате которой были повреждены жилые дома, а на территории одного из предприятий загорелся неиспользуемый склад. По данным Кима, никто не пострадал.

В Днепропетровской области в результате ракетной атаки был поврежден инфраструктурный объект в Павлограде. Еще одну ракету сбили военные оперативного командования ВСУ "Восток", сообщил глава области Сергей Лысак. По его словам, обошлось без жертв.

В Сумах беспилотник также ударил по инфраструктурному объекту, говорится в Telegram-канале военной администрации Сумской области. По предварительным данным, никто не пострадал. Другие подробности атаки не приводятся.

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