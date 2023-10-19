Результаты проведенных к настоящему времени исследований указывают на то, что повреждение эстонско-финского кабеля связи вызвано деятельностью человека.

Дальнейшее расследование выяснит, обосновано ли подозрение и возникло ли повреждение по халатности или по иной причине. Хотя и эстонским, и финским следователям известно о судах, находившихся в этом районе, и ведется работа по установлению их причастости, указывать на возможного виновника пока рано. Также на данный момент невозможно утверждать, что ущерб был нанесен намеренно, в том числе с намерением нанести ущерб критически важной инфраструктуре.

Поскольку первичные свидетельства по эстонско-финскому кабелю собраны, можно в экстренном порядке приступать к планированию ремонта кабеля и есть надежда начать такой ремонт на следующей неделе. Необходимое для ремонта кабеля судно в настоящее время оказывает помощь в обнаружении поврежденного участка и сборе фактов.

В ходе уголовного производства следователи также проверяют эстонско-шведский кабель связи: предварительные данные указывают на то, что повреждения могли быть техногенными, но это необходимо проверить дополнительно в ходе разбирательства.

"Я благодарна нашим исследователям и экспертам и финским коллегам, которые интенсивно работали в море последние три дня. Я верю, что специалисты выяснят правду", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Услуги связи в Эстонии всегда были максимально гарантированы. В случае повреждения морских кабелей можно использовать альтернативные рабочие морские или сухопутные кабели, идущие в Латвию. Для непрерывной работы службы связи у Эстонии есть девять различных соединений: семь морских и два сухопутных кабеля.

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