МИД России впервые выслал американских дипломатов за связь с гражданином России, обвиняемым ФСБ в "конфиденциальном сотрудничестве" с США — жителем Владивостока Робертом Шоновым. Госдепартамент США ответил на это высылкой российских дипломатов. Шонов, с 1990-х работавший в консульстве США, уже полгода сидит в "Лефортово". Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Би-би-си рассказывает, как ветеран дипломатической службы из Владивостока стал заложником "посольских войн".

1997 год, Владивосток. Трое мужчин и женщина в деловых костюмах улыбаются в объектив. Двое из них — американцы: это сотрудник консульства США Майкл Скэнлон и исполняющий обязанности генконсула Тим Смит. Рядом с ними — российские помощники Смита: по протоколу — Лена Василевская и по общим административным вопросам — Роберт Шонов. У россиян в руках — дипломы в рамках. Подпись к фотографии с сайта Госдепартамента США поясняет: Василевская и Шонов получили денежную премию за работу в дипломатической миссии в 1996 году.

2017 год. Трое сотрудников консульства Владивостока проплыли 1 км в холодном Амурском заливе. Двое из них — американцы. Это Брэндон Хальм из службы безопасности и его коллега Сандра Пизарро. Благодаря участию двух иностранцев прокремлевский Пятый канал назвал соревнования "Амурский заплыв" международными и взял интервью у Хальма. Вместе с американцами плавал и Роберт Шонов.

Март 2023 года. Шонов выходит из подъезда жилой многоэтажки во Владивостоке. Его догоняют двое мужчин в униформе коммунальных служб, они — переодетые оперативники ФСБ. Видеозапись с кадрами задержания Шонова силовики распространили лишь в конце августа.

В сентябре секретарей американского посольства в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна власти России объявили персонами нон грата и выслали из страны. США решение осудили. "Мы полностью отвергаем основания для этого немотивированного выдворения наших дипломатических работников, — сказано в заявлении посольства. — Двое высланных лиц — аккредитованные дипломаты, и их работа в полной мере соответствовала их дипломатическому статусу. Мы ранее выражали решительный протест против попыток российского правительства запугивать и давить на сотрудников посольства США. Этот шаг — серьезная эскалация". В октябре Вашингтон ответил симметрично — признал персонами нон грата и выслал двух российских дипломатов.

Роберт Шонов полгода находится в московском СИЗО "Лефортово", где сидят фигуранты "шпионских" дел. Бывшего консульского администратора, открыто работавшего с американскими дипломатами более 25 лет, обвиняют в "конфиденциальном сотрудничестве" с Силлином и Бернстайном "в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ". По статье 275.1 УК РФ ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Би-би-си рассказывает историю Шонова и его уголовного преследования. Его случай показывает, насколько выросли риски для россиян, работающих на иностранные посольства.

"Гражданин X." Что известно о Роберте Шонове



В конце марта 2023 года пресс-служба Фрунзенского райсуда Владивостока сообщила об аресте "гражданина X." Якобы он, "будучи несогласным с российской специальной военной операцией на территории Украины", установил "посредством переписки" конфиденциальное сотрудничество с представителями США — в целях оказания им содействия в деятельности, "заведомо направленной против безопасности РФ".

Такие цели дословно прописаны в статье 275.1, появившейся в УК в июле 2022 года. С этого момента любые непубличные контакты россиян с иностранцами фактически могут быть признаны в России уголовным преступлением.

В мае пресс-служба Лефортовского суда в Москве распространила видео, на котором бойцы ФСБ в камуфляже и балаклавах заводят в зал седого человека в наручниках. В черной балаклаве на заседание пришел даже следователь ФСБ Мартынов (его фамилию назвала судья).

На следующих кадрах обвиняемый в судебной клетке слушает решение судьи о продлении ему ареста по статье о "конфиденциальном сотрудничестве". Из него стало известно, что Роберт Робертович Шонов родился в 1960 году в поселке Юбилейное приравненного к Крайнему Северу Зейского района Амурской области. До ареста он жил во Владивостоке на острове Русский — туда каждый год приезжает на Восточный экономический форум Владимир Путин.

Адвокат Шонова Роман Тютюнник просил отправить подзащитного под домашний арест, обращал внимание на возраст и болезни. Но следователь, по данным "Коммерсанта", возражал, утверждая, что обвиняемый может найти убежище в посольстве США.

"Знал Шонова лично и почти два года работал с ним во Владивостоке. Он хороший человек, который этого [обвинения] не заслуживает, — отреагировал в фейсбуке на арест бывшего коллеги Вендалл Андерсон, работавший в консульстве в 2016 году. — Он верен России и лишь хотел служить сближению двух наших народов — и вот как с ним обращаются". Корреспонденту Би-би-си Андерсон в фейсбуке не ответил.

Американцы впервые приехали с официальным визитом в советский Владивосток (тогда еще закрытый город) в 1974 году. Там состоялась историческая встреча Леонида Брежнева и Джеральда Форда. Лидеры стран подписали соглашение об ограничении стратегических вооружений. Форд получил в подарок свой портрет, Брежнев — волчью шубу Форда.

Американское консульство открылось в постсоветском Владивостоке в 1992 году, когда Кремль покончил с изоляцией этого города военных моряков. У США также были консульства в Петербурге и Екатеринбурге, но консул во Владивостоке имел самую обширную зону ответственности в России — 11 регионов Дальневосточного федерального округа и Иркутская область.

Шонов проработал в консульстве более 25 лет, во Владивостоке за это время сменились 13 консулов, у которых он был помощником.

Последним стал Луис Кришок — впервые он приехал в Россию еще в 1995 году, читать лекции студентам Уральского университета. Тогда Кришок путешествовал по всей стране, организовывал экологические конференции. "Я изучал социологию в США, но стал социологом здесь, в России. Здесь я понял, что такое культурное и языковое разнообразие и как они украшают нашу жизнь, — рассказывал дипломат в 2020 году. — Программы обмена улучшили мою жизнь, и я готов делать все, чтобы российские преподаватели и студенты могли пользоваться этими же возможностями".

Другого начальника Шонова, консула Эрика Холм-Олсена. связывала с российским Дальним Востоком семейная история, его норвежский родственник путешествовал в этих краях, умер на острове Русский в 1919 году и был похоронен во Владивостоке. При Холм-Олсене консульство открыло в Якутии программы English Access Microscholarship Program (проект по обучению английскому языку детей из малообеспеченных семей), привозило на Чукотку и Камчатку танцевальные и рок-группы из США, организовало встречу американских индейцев с представителями коренных народов Сахалина и Якутии.

Еще одним руководителем Шонова был Майкл Кийс. В середине 1990-х работал в политическом отделе посольства США в Москве. Вернувшись в Россию спустя двадцать лет, он открывал на Дальнем Востоке выставки о ленд-лизе и поставках в СССР во время Второй мировой войны американских самолетов, а жителей Аляски убеждал, что их отношения с Владивостоком "не обязательно отражают отношения между Москвой и Вашингтоном". Во время его работы консулом российский МИД в ответ на ужесточение санкций против России потребовал сократить штат всей дипмиссии США — и Кийсу пришлось уволить две трети своего персонала. Роберт Шонов под сокращение не попал.

"У меня был американский начальник в консульстве и русский начальник — Роберт [Шонов] был моим русским начальником. Ничего плохого про него сказать не могу, около 20 лет проработали вместе", — рассказал Би-би-си Дмитрий Прудкокляд, который работал в консульстве США во Владивостоке помощником по закупкам.

С Шоновым они обслуживали дипмиссию: ее здание, склад, автопарк. "У нас это называется „хозяйственный отдел". Я занимался закупками, Роберт — контролем. Все, чем занимается замдиректора нашей [российской] крупной компании по хозяйственной деятельности, вот эти все роли [в консульстве] выполнял Роберт Шонов", — говорит Прудкогляд.

Шонов не был публичной фигурой — Би-би-си нашла лишь одно упоминание о нем в документе, связанном с организацией перевозки вещей консула, покидавшего Владивосток, в Австралию. Когда дипломаты "демонстрировали солидарность с жителями Владивостока", два года подряд окунаясь на праздник Крещения в ледяную купель, Шонов тоже нырял в прорубь под видеокамеры, но, в отличие от американцев, интервью не давал.

От совместной работы с Шоновым у его подчиненного Прудкогляда остались "только очень положительные отзывы". "Он как начальник был абсолютно адекватным и очень хорошим человеком. Вот у меня не было никогда к нему никаких претензий. То есть если какая-то ситуация возникала, он никогда не впадал ни в какой психоз, не пытался кому-то что-то навязать или кого-то построить", — отметил Прудкогляд.

"Еще в 2015-м все было по-другому, а сейчас — сущий ад [для россиян, работавших на американскую дипмиссию], — сказал Би-би-си собеседник, знакомый с ситуацией вокруг дела Шонова. — Его [Роберта] умение читать по-русски, плюс писать по-английски, плюс пользоваться интернетом равно — статья обвинения. Его хотят назначить шпионом".

Все бывшие коллеги Шонова, оставшиеся в России, опасаются стать следующими в списке "шпионов", "как расходный материал для чьего-то карьерного роста", добавил собеседник Би-би-си.

В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, консульство во Владивостоке временно приостановило работу, и американцы, которые там трудились, переехали в Москву. Как рассказал "Комсомольской правде" руководитель представительства МИД России во Владивостоке Андрей Броварец, Шонов тогда остался во Владивостоке и следил за зданием.

После пандемии американцы во Владивосток уже не вернулись — консульство объявило, что вынуждено приостановить работу из-за критически низкой укомплектованности персоналом дипломатической миссии США в России.

Уже в конце апреля 2021 года стало ясно, что это не приостановка, а закрытие. Владимир Путин издал указ об ограничении права дипломатических структур "недружественных" государств нанимать в России местный персонал свыше установленной правительством квоты — вплоть до полного запрета.

Для США полный запрет ввели через месяц. Указ Путина обязывал Госдепартамент уволить всех нанятых в России сотрудников. Многие из них работали в посольстве и консульствах с начала 1990-х годов. Они могли наблюдать, как отношения России и США становятся все более прохладными.

"Сетовали на то, что они ухудшаются, что они будут все хуже и хуже, но между собой, в общем-то, никак не обсуждали", — говорит Прудкогляд. Сам же он утверждает, что "всегда был приверженцем Путина и всегда был за „Единую Россию" и никогда не скрывал это от работодателей. "Я в общем понимал, что все это идет к тому, что мы когда-нибудь расстанемся с американским правительством", — добавляет он.

"Единственная роль". Чем занимался Шонов после закрытия консульства



"Нас (россиян — Би-би-си) уволили по собственному желанию, с нас взяли бумагу, что мы никаких претензий не имеем к американскому правительству. Нам всем предложили в официальном порядке, если есть такое желание, заполнить документы и получить постоянный вид на жительство в Соединенных Штатах Америки и переехать. — рассказал Би-би-си Прудкогляд. — Я не помню, чтобы из консульства кто-нибудь воспользовался этой возможностью".

Шонов не уехал. После начала войны России в Украине он находился во Владивостоке. Это следует из судебного решения — в нем говорится, что в конце мая 2022 года Шонов попал в тройное ДТП, из-за чего судился с виновником аварии.

Сложной была ситуация в его семье: дочери Шонова суд во Владивостоке в 2019-м вынес отсроченный до 14-летия ее ребенка приговор к 3,6 года колонии по делу о присвоении средств компании, где она работала бухгалтером. По данным Федеральной службы судебных приставов, после ареста отца у нее оставались не погашенными долги на сумму более 1 млн рублей. Би-би-си попыталась связаться с ней через соцсети, но не получила ответа.

После закрытия консульства Прудкогляд со своим бывшим начальником Шоновым не общался. "По слухам, когда здание оставалось еще в аренде у американского посольства, Роберт продолжал его курировать на контракте какой-то фирмы, — отметил Прудкогляд. — Он уже тогда работал не на американское посольство, а на фирму, нанятую посольством, на аутсорсинг".

В Госдепартаменте США после ареста Шонова также заявили, что он трудился в компании, с которой был заключен контракт на предоставление услуг посольству США в Москве "в строгом соответствии с российским законодательством". Это произошло после того, как Россия вынудила уволить местных сотрудников консульства, утверждал представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Тендеры по выбору компании, которая проводила бы для американского внешнеполитического ведомства ежедневный мониторинг и анализ СМИ — действительно стандартная услуга и для США, и для других государств, убедилась Би-би-си.

Американцы продолжали платить аренду за пустующее здание консульства до конца мая 2022 года, утверждал в своем телеграм-канале китаист Иван Зуенко, не ссылаясь на источник этой информации. В августе того же года агенты стали искать для здания новых арендаторов и демонстрировали в СМИ покинутые дипломатами интерьеры и брошенное имущество. К концу 2022 года здание еще не было сдано, писали местные издания. Кому оно принадлежит сейчас, неизвестно. Собственник недвижимости, по данным СМИ, находится не во Владивостоке.

Когда Шонов перестал контролировать здание, неясно. В решении Лефортовского суда о продлении содержания Шонова в СИЗО говорится, что на момент ареста он работал в ООО "Т-сервис" менеджером по эксплуатации. В России зарегистрировано много компаний с таким названием, только в Москве их двенадцать.

Среди этих компаний по сфере деятельности подходит одна — "Т-Сервис", которой руководит Максим Андрианов. Андрианов не отрицал в разговоре с Би-би-си, что у него работал Шонов, но от комментариев отказался.

В Госдепартаменте США не ответили на вопрос Би-би-си, в какой именно компании работал Шонов, повторив текст пресс-релиза, что он был трудоустроен в соответствии с российскими законами и нормами права. Максим Андрианов на вопрос Би-би-си, работал ли у него Шонов, отвечать отказался.

На момент ареста "единственной ролью" Шонова было "составление сводок материалов прессы из общедоступных источников российских СМИ", утверждают в Госдепе.

"Ставил мне задачи". Показания без признания



В конце августа на федеральном гостелеканале "Россия 24" вышел сюжет "В американском посольстве работал шпион". В нем, со ссылкой на анонимного оперативника ФСБ, говорится, что для "зашифровки своего информатора" США разработали схему, в соответствии с которой Шонов был "фиктивно трудоустроен в российскую коммерческую организацию на должность менеджера", и "через банковские счета этой компании Шонову перечислялись денежные средства за выполненные задания". Никаких доказательств в сюжете не приводится.

"В сентябре 2022 года ко мне обратились сотрудники посольства США Джеффри Силлин и Дэвид Бернстайн. Они выразили заинтересованность в сборе информации о происходящих в данный момент резонансных событиях — таких, как СВО, мобилизация и будущие выборы президента в 2024 году, присоединение новых территорий".

Эти показания Шонов дает на видео, которое ФСБ распространила в провластных СМИ в конце августа. На момент публикации записи он уже пять месяцев сидел в СИЗО "Лефортово". Дело расследуется в закрытом режиме, никаких подробностей о нем до этого не сообщалось.

Шонов на видео сидит за столом на фоне стены, на ней видна золоченая рама какой-то картины. Где, когда и в чьем присутствии сделана съемка, неизвестно. Независимых подтверждений, что обвиняемый говорил на камеру не под давлением, у Би-би-си нет.

На том же видео ФСБ Шонов пояснял, что должен был собирать сведения "негативного толка" о перечисленных им событиях — искать протестные настроения среди населения и отражать их в своих отчетах.

"Первый секретарь посольства США Дэвид Бернстайн ставил мне задачи по поиску лиц из числа журналистов, бизнесменов, политиков, которые были лояльны к США и которых впоследствии они могли бы использовать, так же как и меня, для сбора информации", — говорит Шонов.

Он не уточняет, выполнял ли задания дипломатов. Никаких имен, кроме Силлина и Бернстайна, Шонов в опубликованных фрагментах видео не назвал. Шонов, вопреки утверждениям провластных СМИ, не говорил, что признает вину или раскаивается в содеянном.

В сюжете "России 24" его заявление о сотрудничестве с Силлином и Бернстайном смонтировано с фрагментом фонограммы на фоне американского флага. На записи некто с голосом, похожим на голос Шонова, произносит: "Мне была предложена работа в политическом отделе посольства США в городе Москва". Судя по монтажной склейке и отсутствию изображения Шонова в этом фрагменте, он либо вообще не упоминал о вакансии в "политическом отделе", либо мог говорить об этом в других показаниях в связи с любым — в том числе довоенным — периодом времени.

"Россия 24" утверждала после этих слов, без ссылки на источник, что оба американских дипломата были сотрудниками не просто посольства США, а его "политического отдела", при этом Бернстайн, вопреки словам Шонова, по версии телеканала был вторым, а не первым секретарем. На самом деле в структуре дипмиссии нет секретарей отделов, есть секретари посольства — в том числе по политическим вопросам.

Кроме общения с Шоновым, телеканал перечислил другие якобы компрометирующие Бернстайна факты: тот встречался с представителями оппозиции, был на "Немцовских чтениях" партии "Яблоко" и появлялся на резонансных судебных процессах — по делам против Владимира Кара-Мурзы-младшего*, осужденного к 25 годам колонии по статье о госизмене, и о ликвидации общества "Мемориал"*.

За Бернстайном ФСБ следила давно — он был единственным из западных дипломатов, приезжавших в 2021 году в Верховный суд на процесс по делу "Мемориала", чье имя и должность называли и даже выносили в заголовки пропагандистские телеканалы. "Россия 24" тогда в одном сюжете показала и Бернстайна, и пришедшего поддержать "Мемориал" Кара-Мурзу.

В видео про Шонова ФСБ включила кадр, как Бернстайн стоит у дверей второго кассационного и Басманного судов в Москве, возле зала, где шел закрытый процесс уже по делу самого Кара-Мурзы. Хотя на этот процесс ходили и другие дипломаты, а сам Бернстайн не скрывал своего присутствия в суде и после ареста Шонова. "Мы наблюдатели", — объяснял он "Новой газете" 1 апреля. Издание цитировало его без фамилии — как "Дэвида из американского посольства" и публиковало фотографию с Бернстайном из суда.

Джеффри Силлина "Россия 24" называла первым секретарем "политического отдела" посольства. Кроме связи с Шоновым, предъявить этому дипломату российским спецслужбам и МИД, по-видимому, нечего — в телесюжете его характеризуют как "интроверта-аналитика" и "непубличную личность".

На сервисе Linkedin полный тезка Силлина сообщал о себе, что до 2015 года он работал в других посольствах США — был консульским сотрудником в Бейруте (Ливан), а до этого чиновником по правам человека в Претории (Южная Африка). Дипломат с таким именем действительно есть в списке сотрудников посольства США на сайте департамента международных связей правительства Южной Африки — там указано, что Силлин занимал в американской дипмиссии в ЮАР пост третьего секретаря по политическим вопросам. Когда в последний раз обновлялся список — неизвестно.

ФСБ на видео с предполагаемыми показаниями Шонова демонстрировала копию повестки от 11 августа о вызове Силлина и Бернстайна в Следственный отдел в качестве "свидетелей по уголовному делу". Получение повесток посольство отрицало. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил по поводу видео, что "обвинения против Шонова совершенно необоснованны", а его уголовное преследование "лишь подчеркивает все более репрессивные действия, которые правительство России предпринимает против своих собственных граждан".

"Мы решительно протестуем против попыток российских спецслужб, поддерживаемых российскими государственными СМИ, подвергнуть наших сотрудников запугиванию и травле", — подчеркнул чиновник.

"Давай не выеживайся, пойдем поговорим". Как ФСБ вербовала россиян, работавших в посольстве США

Елена Закарян, сотрудница консульского отдела посольства США с 2019 года, как-то раз поздно вечером возвращалась домой с работы. У подъезда ее встретили двое мужчин.

— Лена, привет, ты что, не помнишь нас? — поинтересовался один из них. На улице было темно, ноябрь.

— Нет, не узнаю, — ответила Закарян

— Ну как, мы же в клубе познакомились неделю назад.

Закарян ни в каком клубе не была и этих мужчин видела впервые в жизни. Они же обращались к ней по имени. Затем один из собеседников сказал: "Если серьезно, это ФСБ. Пойдем в кафе поговорим". Елена отказалась, сотрудники продолжили ее уговаривать: "Да ладно, ничего не будет, никто не узнает". Потом тон стал грубее: "Мы за тобой давно следим, еще с британского посольства, давай не выеживайся, пойдем поговорим".

До трудоустройства в дипмиссию США она работала в визовом центре Великобритании. В тот вечер Елене удалось убежать от силовиков. Через две недели ее снова подкараулили — у поликлиники. Разговор мужчина начал с того же приветствия: "Лена, ну что, меня не помнишь?" Елена не сразу его вспомнила, но узнав, стала ругаться: "Вы чего, оборзели совсем? Вам кажется, это нормально, в темных уголках подходить к девушкам и пугать?" В ответ сотрудник продолжил настаивать на беседе и предлагал подвезти Елену домой. Она отказалась.

В обоих случаях Закарян сообщила об инцидентах американским менеджерам — это было требование рабочего контракта. Ничего, кроме как посочувствовать, начальники сделать не смогли: "Сказали, что, к сожалению, это присутствует из-за нашей работы, никуда не деться. И они рады, что в принципе ничего страшного не произошло — напугали, и все".

Елена знала: россиянами, работающими на иностранные посольства, иногда интересуются силовики, но не ожидала, что это случится и с ней. Ее коллега, уроженец Иркутска Вадим Тетенькин, работавший c 2013 года в американском посольстве и дослужившийся до помощника консула США в Москве, рассказывал журналу Foreign Policy, как после аннексии Крыма его пытался завербовать в аэропорту Шереметьево сотрудник ФСБ. У Тетенькина отобрали телефон, багаж и паспорт, и силовик 15 минут пытался убедить его, что "нужно помогать своей стране". Тетенькин тоже предупредил о разговоре американских дипломатов.

"Прямых угроз мне не было, они только намекали, что лучше с ними сотрудничать, чтобы не было проблем", — описывает Би-би-си встречу с силовиками Тетенькин. Другим коллегам по посольству, по его словам, везло меньше. "Кому-то в аэропорту говорили, что могут найти наркотики. Одной угрожали, [делом о] госизмене — вломились в квартиру с участковым под предлогом проверки договора об аренде. Другому — что сына заберут служить в Чечню, когда человек выходил из дома", — рассказывает он.

ФСБ, по его словам, сначала мягко предлагает сотрудничество, и если силовики чувствуют, что человека можно склонить, начинают давить и угрожать. Закарян вспоминает, как еще одного коллегу "вызвали в школу к ребенку, он поехал, а там его ждал отряд силовиков". К другому сослуживцу, по ее словам, участковый приходил и после увольнения из посольства.

"Нас предупреждали об угрозах, при трудоустройстве был тренинг от службы безопасности, — утверждает Тетенькин. — Защиту никакую не предлагали, просто надо было докладывать о любом контакте с ФСБ. Уверяли, что это только угрозы".

Особенных проверок при трудоустройстве ни Тетенькин, ни Закарян не вспомнили. "Нас приняли на работу шесть человек, но одного на следующей же неделе уволили, — говорит Закарян. — Он вызывающе вел себя. Быстренько снял квартиру около посольства, приходил раньше всех, уходил позже всех. Какое-то у него странное поведение было, что он безумно рад там работать, и это безумно чувствовалось. Потом выяснилось, что он, кажется, проходит практику в Госдуме. Конечно же, его сразу уволили".

Тетенькин вспоминает Олесю Красилову, утверждая, что та активно работала на ФСБ. В 2011–2019 годах Красилова была помощником по иммиграционным вопросам в московском отделении Службы гражданства и иммиграции США. Американские власти в начале 2021 года объявили ее в розыск по обвинению в хищении документов. Красилова, по их данным, похитила информацию об участниках программы реадмиссии беженцев, которой поделилась со своими подельниками. Программа существует для людей, покинувших родную страну, которым требуется защита, поскольку они не в безопасности и в той стране, куда уехали. США принимают таких беженцев. "Я не знаю, по каким критериям они отбирали, но я так понимаю, что шпионов у нас было много. Старое здание посольства было все в жучках", — резюмирует Тетенькин.

"Мы вам не Сирия!" Чем рисковали россияне, трудившиеся в иностранных дипмиссиях



"Американские дипломаты приезжают в страну пребывания обычно на два-три года, и у них нет возможности долго входить в курс вещей и узнавать, кто есть кто. И здесь, конечно, бесценным подспорьем являются местные сотрудники, которые работают годами, которые имеют институциональную память", — рассказывала бывшая сотрудница посольства США в Москве Мария Львова, в интервью "Голосу Америки" (СМИ признано в России "иностранным агентом"), комментируя запрет россиянам работать в американской дипмиссии. Это подтверждали и американские дипломаты. До запрета 2021 года посольство публично объявляло в России конкурсы на вакансии специалистов в отделы политики или по работе с соцмедиа.

Интерес иностранных дипломатов к политической повестке в России и их контакты с россиянами, критически настроенными к режиму, давно раздражали Кремль. В 2012 году принятие закона об "иностранных агентах" предваряли репортажи на провластных телеканалах о встречах российских лидеров оппозиции и независимых НКО с западными дипломатами.

Консульство США во Владивостоке в начале 2010-х активно анализировало ситуацию в Приморье — этим, в частности, занималась помощник консула по политическим и экономическим вопросам Виктория Бутылева — коллега Роберта Шонова, работавшая в консульстве с момента его открытия. Перед выборами президента региональное издание "ЕАОмедиа" опубликовало два интервью о визите Бутылевой в Еврейскую автономную область и ее встречах в Биробиджане накануне думских выборов.

Интервью с представительницей фонда "Общественное мнение" (ФОМ), основным заказчиком исследований которого выступает администрация президента России, напоминало протокол допроса свидетеля: "Расскажите поподробнее об этом визите", "Какие вопросы задавала сотрудник консульства?", "С кем еще встречалась кроме вас?". "Как вы считаете, какова была истинная цель ее визита?".

Ответы собеседницы издания напоминают донос. Бутылева, по ее словам, "собирала интересующую информацию в интернете, проводила экспертный опрос представителей различных партий", направленный исключительно на "сбор негативной информации о правящей партии, возможной и якобы уже состоявшейся фальсификации итогов голосования, уровне протестных настроений".

Помощница консула также якобы интересовалась вопросами "о протестном настроении населения, возможностях партий в случае необходимости вывести определенный контингент людей на акции массового протеста", жаловалась социолог ФОМ, рассуждая о "поиске технологий, направленных на вмешательство во внутренние дела". Описание действий помощницы консула в этом пересказе похоже на формулировки "конфиденциальных заданий", выполнение которых, судя по видео ФСБ, сейчас вменяют Шонову.

Во втором интервью депутат областного парламента от "Справедливой России" Владимир Дудин утверждал, что также встречался с Бутылевой и пришел к выводу о том, что "иностранцы пытаются в Еврейской области и в России в целом расшатать политическую обстановку". На вопросы помощницы консула о нарушениях на выборах он якобы ответил: "Россия — демократическое государство, мы сами разберемся. Мы вам не Сирия, нас с кондачка не возьмешь!"

В том же 2012 году это СМИ получило благодарность УФСБ региона за "инициативу, активность и профессионализм в информационном сопровождении деятельности органов безопасности РФ". Издание также проводило опрос, по итогам которого ФСБ получила "самую высокую степень доверия среди всех правоохранительных органов России".

Виктория Бутылева в 2015 году уехала из России в США. От комментариев Би-би-си она воздержалась.

"Посреди кризиса и хаоса"



За несколько дней до ареста Шонова американский журнал Foreign Policy опубликовал материал об угрозах и давлении, которые испытывают в России бывшие местные сотрудники посольства. Ситуация повторяется по всему миру, от Афганистана до Украины и Йемена: работники там оставлены посреди кризиса и хаоса, при этом их связи с США повышают для них риски в собственных странах — к такому выводу пришли авторы издания.

Шонов заявлял на видео ФСБ, что никто из американцев после его задержания не обратился ни к нему, ни к его семье "с какой-либо помощью". США, говорит он, "сделали все возможное", чтобы помочь четырем своим гражданам, оказавшимся в российских тюрьмах. В апреле 2022 года американца Тревора Рида, подравшегося в России с полицейскими, обменяли на летчика Константина Ярошенко, осужденного в США за контрабанду наркотиков.

В декабре 2022 года американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, получившую срок за контрабанду наркотиков в России, обменяли на торговца оружием Виктора Бута. Американские власти также добиваются освобождения фигурантов "шпионских дел" — Пола Уилана, отбывающего 16-летний срок в мордовской колонии, и Эвана Гершковича, оказавшегося в СИЗО "Лефортово" почти одновременно с самим Шоновым. "А меня они просто бросили", — говорил Шонов на видео.

Родственники Шонова, с которыми пыталась связаться Би-би-си, либо не ответили на сообщения, либо отказывались от комментариев.

"Теперь, когда в Украине бушует война, а отношения между США и Россией упали до исторического минимума, многие из этих бывших сотрудников оказались в беде, не имея особой поддержки со стороны Госдепартамента, терпя угрозы и преследования со стороны российских спецслужб", — пишет Foreign Policy, ссылаясь на беседы с десятью американскими дипломатами и семью россиянами, работавшими в посольстве США.

Последние говорили, что, поработав с американцами, они попали в черный список для трудоустройства в России и подверглись усиленному контролю со стороны служб безопасности. Они утверждали, что силовики преследовали их начиная с конца 1990-х — телефонными звонками и слежкой.

Иностранцам, которые подвергли себя и свои семьи опасности, работая в американских дипломатических миссиях — как, например, в Ираке, Афганистане, Панаме, а теперь и в России, выдают "специальные иммигрантские визы" (SIV). Впрочем, получить такую визу можно только после 15 лет работы на правительство США, а серьезная финансовая помощь по ней не предусмотрена. Из ответа Госдепартамента США на запрос Би-би-си следует, что на такую визу мог претендовать и Шонов.

В Госдепе отметили, что иммигранты по системе SIV могут получать поддержку на местном уровне и уровне штата, в зависимости от того, где они решили жить, но федеральной программы помощи специально для обладателей SIV в США нет.

Так, Тетенькин и Закарян потеряли работу в посольстве в июле 2021-го, когда всех сотрудников-россиян сократили из-за запрета МИД нанимать граждан РФ в американскую дипмиссию. Проработать по 15 лет они не успели. Альтернативных вариантов трудоустройства Госдеп им не предлагал. "Советовали просто подаваться на вакансии в посольство США в третьих странах", — сказал Би-би-си Тетенькин.

И он, и Закарян самостоятельно уехали в США. Тетенькин подал на беженство. "Все нормально, но неизвестно, когда будет интервью, приходится жить взаперти без официального статуса. Некоторые люди ждут его по 10 лет. Печально, что у нас нет возможности увидеться со своими родственниками из-за этого", — говорит он.

Бывшие местные сотрудники, которым не удалось уехать из России, признались Foreign Policy, что не питают надежды на то, что Вашингтон предложит им какие-либо новые пути спасения. Большинство дипломатов, с которыми разговаривали журналисты, по их словам, это подтвердили. "Мы неоднократно видели, что местный персонал не просто имеет меньший приоритет, но и не считается частью нашей ответственности, когда страны погружаются в хаос", — сказал бывший кадровый дипломат Бретт Брюн.

Принцип взаимности. Как арест Шонова может быть связан с "посольскими войнами"



В феврале 2023 года посол России в США Анатолий Антонов в интервью Первому каналу жаловался, что американские дипломаты обходят запрет нанимать в России местный персонал. Он заявил, что "только по официальным данным, в американском посольстве трудится более 130 так называемых административных работников, которые не являются гражданами США".

Антонов объяснял, что запрет был введен по "принципу взаимности" — в ответ на выдворения, а также ограничение трехлетним сроком пребывания в США сотрудников российских дипмиссий. В конце прошлого года, по его словам, более 40 россиян (среди них и дипломаты, и административно-технический персонал) были вынуждены вернуться в Россию. К 1 июля еще несколько десятков сотрудников должны были покинуть США, жаловался посол — он назвал этот вопрос "болезненным, важным и чувствительным".

Пополнять состав дипмиссии соотечественниками, взамен покинувших Америку, российскому посольству сложно из-за проблем со въездом в США из России. А нанимать в Америке местный персонал, как делают американцы в других странах, Москва не хочет. "У нас такой практики нет, поэтому вводим паритет в этом вопросе", — объяснял глава МИД России Сергей Лавров.

Американцы же доверяли в России не только местным специалистам, но даже охранникам. Первое масштабное сокращение своей дипмиссии (с более 1200 до 455 сотрудников) по требованию МИД РФ в 2017 году Госдепартамент провел именно за счет служб безопасности. Тогда посольство в Москве и консульства в Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге стала охранять компания на аутсорсе — российский холдинг "Элит Секьюрити", основанный бывшим генералом службы внешней разведки Виктором Будановым. В извещении об этой закупке Госдепартамент объяснял, что уже не может заключать контракты с российскими сотрудниками напрямую и вынужден делать это через компанию Буданова.

"Одной из наших очень эффективных мер, насколько я понимаю, стал запрет [для] США нанимать местный персонал из числа россиян и граждан третьих стран, составляющий значительную часть штата американского посольства", — не скрывал в феврале Антонов цели использовать этот козырь для переговоров с Госдепартаментом.

Эта мера копирует решения времен холодной войны, утверждал бывший замглавы МИД СССР Александр Белоногов. В 1986 году, по его словам, дипмиссиям США запретили нанимать советских граждан в качестве вспомогательного персонала: "Посольство США в Москве оказалось в диком положении: у них некому стало переводить и перепечатывать документы на русском языке, водить автомобили, готовить еду, убирать мусор". Белоногов утверждал, что мера себя оправдала и вопрос высылки советских дипломатов урегулировали. Лавров тогда работал его советником и, по мнению бывшего шефа, "сейчас правильно вспомнил про эту меру воздействия".

Такая версия многое объясняет в причинах нынешнего конфликта. В 1986 году перекрыть возможность посольству США нанимать россиян было проще — в СССР не существовало частного бизнеса, никто не слышал об аутсорсинге и аутстаффинге персонала. Но подготовленный МИД по советскому образцу указ Путина 2021 года не запрещает посольству закупать услуги юридических лиц, в которых работают россияне.

К примеру, уже после введения ограничений посольство США открыто выбирало в Москве фирму для мелкого ремонта в своих зданиях, а сервисная группа компаний "Корпусгрупп" размещала на сайтах рекрутинговых агентств вакансию "повара универсала в посольство США".

Услуги и персонал сторонним организациям предоставляет, судя по данным ЕГРЮЛ, и компания "Т-сервис", в которой как минимум до мая этого года Шонов еще числился сотрудником (об этом Би-би-си сообщили в Лефортовском суде Москвы).

В итоге американские дипломаты избегают дефицита кадров в Москве, нанимая россиян через аутсорсинговые компании. В то время как российским дипломатам в Вашингтоне по-прежнему не хватает "специалистов в области связи, электриков, механиков, водителей, плотников — персонала, который необходим для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии служебные и жилые помещения российских дипмиссий", жаловался в феврале Антонов. Тогда в Москву прибыла новый американский посол Лин Трейси, и российский дипломат дважды подчеркнул, что "ключевой вопрос взаимности", который он рассчитывал с ней решить, касается состава не только дипмиссий, но и "административно-технических работников".

Менее чем через два месяца после заявлений Антонова и за несколько дней до того, как Трейси вручила верительные грамоты Путину и официально вступила в должность, ФСБ арестовала Шонова. А российские компании и их сотрудники, которые обслуживают иностранные посольства, получили от ФСБ сигнал о рисках такого взаимодействия.

Бенефициаром может оказаться фирма "Инпредкадры" МИД России, конкурирующая с частными компаниями по подбору персонала. Посольство США ее услугами не пользовалось. На сайте госкомпании с довоенных времен висит информация, что она якобы работает "с посольствами Франции, Германии, Швейцарии, Канады, Великобритании и другими" — в том числе предлагает "лизинг персонала". В 2022 году штат этой компании сократился до одной единицы, и ни одной открытой вакансии для работы в иностранных учреждениях на ее сайте нет.

Арест Шонова, по-видимому, не помог российскому посольству отменить анонсированный Антоновым отъезд из США части персонала. В августе ФСБ и МИД публично обвинили в связях с Шоновым американских дипломатов. Госдепартамент назвал их высылку надуманной и 6 октября на запрос Би-би-си сообщил о высылке двух российских дипломатов.

"Действия Госдепартамента посылают четкий сигнал, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", — заявили Би-би-си в Вашингтоне.

Российский посол Антонов назвал это "банальной местью". Пенсионер из Владивостока Роберт Шонов, похоже, остается заложником "посольских войн". В МИД РФ и в посольстве России в США от комментариев воздержались.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram