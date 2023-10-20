Генеральный штаб ВСУ заявил в своей утренней сводке о событиях на фронте, что за последние сутки армия Украины уничтожила значительное число российской бронетехники и живой силы. Украинские источники пишут, что эти потери связаны с наступлением в районе города Авдеевка под Донецком, который армия РФ с середины октября пытается штурмовать большими силами.

Как утверждает украинский генштаб, после двух дней затишья армия РФ возобновила атаки в районе Авдеевки. "На авдеевском направлении враг возобновил наступательные действия и не оставляет попыток окружить Авдеевку", — пишут украинские военные.

По сведениям ВСУ, которые пока невозможно подтвердить или опровергнуть из независимых источников, за последние сутки на всей протяженности фронта (не только в Авдеевке) было уничтожено 120 российских бронемашин, 55 танков и 29 артиллерийских систем. Кроме того, украинский Генштаб заявляет о масштабных потерях российского личного состава: за сутки, согласно его сводке, они составили 1380 человек (при том, что в официальных сводках украинских военных в предыдущие дни потери оценивались в 600-800 человек).

Глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш в эфире украинского телевидения и вовсе заявил, что украинские силы уничтожили в районе города около 500 единиц российской техники.

Достоверно определить, в какой степени такие утверждения соответствуют действительности, пока нельзя. За последнюю неделю в социальных сетях действительно появилось несколько видео с уничтоженной российской техникой, однако о ее точном числе судить сложно.

Американский Институт изучения войны в своей сводке на утро 20 октября пишет о больших потерях российской тяжелой техники на первых этапах наступления на Авдеевку, которое началось 10 октября. При этом он отмечает, что "российские силы продолжают платить высокую цену в технике во время продолжающейся кампании в Авдеевке, и [это], вероятнее всего, будет способствовать дальнейшему замедлению темпов российского наступления в этом районе".

Некоторые украинские источники сообщают, что 19 октября в районе Авдеевки российские силы понесли особенно большие потери.

"Под Авдеевкой сегодня был ад. Настоящий. Это я слышал несколько раз. Завтра в утренней сводке Генштаба вы увидите число уничтоженной и поврежденной техники и будете шокированы. Как сказал один офицер — „Это что, … Курская дуга?". И да, у нас есть потери, этот ад забрал жизни наших воинов", — писал 19 октября военный телеграм-канал War Zone.

19 октября также сообщалось, что в районе Авдеевки (а также Купянска) побывал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Что пишут российские источники

В сводках Министерства обороны России ситуация в районе Авдеевки в пятницу пока не упоминалась.

Популярный провоенный телеграм-канал "Рыбарь" сообщал в четверг вечером, что "на северном фланге Авдеевского участка российские войска смогли занять важнейший опорный пункт на терриконе". "Тем не менее противнику удалось контратаковать под Бердычами и вытеснить штурмовые отряды к железной дороге", — было сказано в сообщении.

"Военкор" российского государственного телевидения Александр Сладков в четверг написал: "Не хочу, чтоб мы брали Авдеевку любой ценой". По его словам, атаковать надо после "завоевания господства в воздухе" и "уничтожения огневых средств противника".

Сладков считает, что превосходства в воздухе российская армия сможет достичь, если уничтожит украинские средства ПВО и получит пятикратное преимущество в числе коптеров и беспилотников.

"Огневые средства ВСУ можно уничтожить в контрбатарейной борьбе, имея средства артиллерийской разведки, а их у нас нет. Остается одна лишь атака, мясной штурм? Так дела уже надо прекратить делать", — заключает Сладков.

Почему важна Авдеевка



Главные усилия российских войск направлены на взятие Авдеевки в окружение — для этого они пытаются захватить несколько населенных пунктов, расположенных на флангах, в том числе Степовое, Бердычи и Северное.

Как недавно объяснял наш военный обозреватель Павел Аксенов, попытка российских войск продвинуться в районе украинского города Авдеевки довольно логична с точки зрения общей ситуации на фронте.

Город — центр большого выступа, который вдается в российскую оборону, и срезать его — большое искушение для российского командования. Это позволило бы отодвинуть линию фронта от Донецка. Но еще важнее для российских сил отвлечь украинских военных от других районов — от наступления в Запорожской области и в районе Бахмута.

Саму Авдеевку и ее окрестности украинские войска удерживают с 2014 года. Город (вернее, то, что от него осталось) сейчас представляет собой довольно сильно укрепленный район.

Он находится всего в нескольких километрах от Донецка, и взять этот промышленный пригород пророссийские формирования пытались не раз. Одно из обострений случилось в 2017 году.

С начала полномасштабного вторжения город стал местом ожесточенных боев. За годы боевых действий с артобстрелами и авиационными бомбардировками Авдеевка была очень сильно разрушена, город практически лежит в руинах, что осложняет его штурм.

Еще один фактор — наличие большого завода, коксохимического комбината, который может одновременно служить и базой, и укрепленным пунктом, штурмовать который очень трудно. Правда, российские войска к нему не прорвались, так что об этом речь не идет.

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