Дипломатический скандал между Индией и Канадой из-за убийства сикхского сепаратиста на канадской территории продолжает набирать обороты. Министерство иностранных дел Канады сообщило, что четыре десятка работавших в Индии канадских дипломатов в срочном порядке были вынуждены вернуться на родину.

В противном случае в пятницу индийские власти грозились лишить почти две трети сотрудников посольства дипломатического иммунитета.

"Лишение дипломатического иммунитета 41 дипломата не только беспрецедентно, но и противоречит международному праву", — заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. Она уточнила, что вместе с консульскими сотрудниками Индию покинули и 42 члена их семей.

Из-за отъезда персонала в Индии приостановлена работа трех канадских консульств: в Мумбаи, Бангалоре и Чандигархе.

Тем не менее, по словам министра, никаких ответных мер со стороны Оттавы не планируется — "дабы не обострять ситуацию".

После эвакуации 41 канадского дипломата в посольстве страны в Индии остался 21 сотрудник.

Отношения Индии и Канады резко испортились после того, как неподалеку от Ванкувера был убит гражданин Канады Хардип Сингх Ниджар, выступавший за создание независимого государства сикхов и объявленный индийскими властями в розыск по обвинению в терроризме. Его застрелили в июне на парковке у сикхского храма.

В сентябре премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в убийстве Ниджара были замешаны индийские спецслужбы и призвал Индию оказать помощь в расследовании этого преступления.

Индийский МИД назвал эти обвинения абсурдными и обвинил Канаду в предоставлении убежища "халистанским террористам и экстремистам", которые угрожают безопасности Индии.

Власти Индии также посоветовали своим гражданам не ездить в некоторые регионы Канады, "учитывая усиление антииндийской деятельности" и сократили число визовых сервисов для канадцев.

В общей сложности в Канаде проживает около 770 тыс. сикхов, что составляет около 2% населения страны.

Кто такой Хардип Сингх Ниджар и как его убили



Активиста застрелили двое мужчин в масках, когда он находился в своей машине на парковке около сикхского храма в городе Сарри.

Ниджар был известным активистом и сторонником Халистана — непризнанного сикхского государства на территории индийского штата Пенджаб.

Его сторонники говорили, что в прошлом ему не раз угрожали из-за его политической деятельности.

Власти Индии считали его террористом и утверждали, что он возглавлял вооруженную сепаратистскую группировку. Последователи Ниджара эти обвинения отрицали.

Ниджар — уже третий представитель сикхского движения, внезапно умерший за последнее время.

В июне в британском Бирмингеме умер Автар Сингх Ханда — предполагаемый лидер группировки Силы Освобождения Халистана. Обстоятельства его смерти описывались как "загадочные", некоторые предполагают, что под этой формулировкой может иметься в виду отравление.

Кроме того, в мае в городе Лахор в Пакистане был застрелен Парамджит Сингх Панджвар, которого Индия считала террористом.

Движение "Халистан" было основано в период, когда Индия получила независимость от Великобритании в 1947 году.

Тогда некоторые группы сикхов стали требовать создания отдельного государства для последователей своей веры.

Пик борьбы пришелся на 1980-е годы, когда в северном индийском штате Пенджаб она приобрела насильственный характер. Однако индийские силы безопасности в основном подавили сопротивление, проведя спецоперацию против сикских сепаратистов в 1984 году.

В последние годы сторонники создания отдельного сикхского государства активизировались в диаспоре.

Индия решительно выступает против движения "Халистан". Все основные политические партии, в том числе и в Пенджабе, осудили насилие и сепаратизм.

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