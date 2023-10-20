Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего выступления в Институте Хадсона в Вашингтоне в пятницу, 20 октября, заявила о схожести террористической группировки ХАМАС с Россией.

По словам фон дер Ляйен, ХАМАС и Россия пользуются одинаково "варварскими способами борьбы" с неугодными им демократическими странами, "немерено убивая и захватывая в заложники невинных мирных жителей".

"Путин хочет стереть с карты мира Украину, а ХАМАС — Израиль. Их суть, как сказал президент Зеленский, одна и та же. Любой успех, которого они добьются, будет стимулировать еще большее насилие, направленное на разрушение существующего порядка", — подчеркнула политик.

Глава Еврокомиссии также отметила, что война в Украине и противостояние между ХАМАС и Израилем должны стать толчком для еще большей консолидации Европы и США.

Фон дер Ляйен высказала уверенность, что эскалацию на Ближнем Востоке можно предотвратить, если Израиль продолжит диалог с соседями при поддержке Вашингтона и стран ЕС. "Настало время неумолимой дипломатии. Америка и Европа заинтересованы в стремлении к миру", — заявила она.

Говоря об Украине, фон дер Ляйен подчеркнула важность дальнейшего предоставления Киеву военной и финансовой помощи для отражения российской агрессии.

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