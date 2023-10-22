Ранним утром воскресенья Израиль нанес воздушный удар по мечети Аль-Ансар, расположенной в лагере палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан.

В отличие от сектора Газа, на Западном берегу удары с воздуха наносятся крайне редко. Однако израильские военные регулярно проводят там силовые рейды и устраивают облавы в поисках участников террористических группировок и других подозреваемых в преступлениях на территории Израиля.

Представители израильского командования не уточнили, был ли удар нанесен с самолета, вертолета или беспилотника, однако израильские СМИ сообщили, что атака была совершена с истребителя. Если это так, то это первое применение израильскими военными истребителей на Западном берегу за два десятилетия.

По словам военных, под зданием мечети находилась "террористическая ячейка боевиков ХАМАС и „Исламского джихада", которые несут ответственность за организацию нескольких террористических атак в последние месяцы и готовились совершить теракт в ближайшее время".

На фотографиях с места удара видны развалины стен и значительно поврежденные здания. Израильские военные сообщили о двух убитых боевиках.

Лагерь палестинских беженцев, расположенный в городе Дженин на севере Западного берега, был основан UNRWA (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам) в 1953 году. По словам израильских властей, с тех пор он стал оплотом боевиков ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

По словам представителей UNRWA, в результате 28-часового рейда израильских сил безопасности на Западном берегу погибли по меньшей мере 13 палестинцев, в том числе пятеро детей.

"Первоначальные оценки показывают, что примерно 50 домам был нанесен ущерб, некоторым серьезный, в то время как дороги, электричество, вода, интернет и канализация в лагере были повреждены, — говорится в сообщении агентства. — UNRWA получало сообщения о том, что несколько домов использовались в военных целях, что подвергало серьезной опасности их жителей".

"Только с 7 октября на Западном берегу было убито по меньшей мере 82 палестинца", — утверждает директор агентства на Западном берегу Адам Булукос, не уточняя, на чем основаны его данные.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram