Индия осуществила первый из нескольких запланированных испытательных полетов в качестве подготовки к новой космической миссии.

В ходе испытаний беспилотной ракеты, которые были успешно завершены в субботу, 21 октября, в космическом центре на острове Шрихарикота на юге страны, проверялась работа аварийной системы эвакуации астронавтов, сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Это и последующие испытания входят в программу подготовки к запуску пилотируемой миссии "Гаганьян", которая запланирована на 2024-2025 годы. В ее ходе корабль с тремя астронавтами на борту должен будет подняться на высоту 400 километров от Земли и вернуться.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил целью страны к 2035 году вывести на орбиту космическую станцию, а в 2040-м — отправить астронавта на Луну. В конце августа индийский зонд "Чандраян-3" успешно прилунился на естественный спутник Земли, а в начале сентября с национального космодрома в Бенгальском заливе был запущен первый индийский аппарат для исследования Солнца — автоматическая станция Aditya-L1.

TV D1 Test Flight Lift-off images pic.twitter.com/oitmEa5Hza — ISRO (@isro) October 21, 2023

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram