Тысячи человек приняли участие в воскресенье, 22 октября, в митинге солидарности с Израилем у Бранденбургских ворот в Берлине. По данным организаторов, на него пришли не менее 25 тысяч человек, полиция говорит о 10 тысячах.

Выступивший на мероприятии президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что защита еврейской жизни в ФРГ — гражданский долг каждого. "Я прошу всех людей в нашей стране принять на себя этот гражданский долг", — призвал он.

Штайнмайер подчеркнул, что этот долг распространяется на всех жителей страны — независимо от происхождения и политических взглядов: "Давайте покажем, что в Германии люди с еврейскими, христианскими, мусульманскими, арабскими корнями могут и хотят мирно жить вместе. Давайте будем едины в неприятии терроризма и варварства! Давайте объединимся в осуждении любой формы антисемитизма и расизма!"

На митинге под лозунгом "Против террора, ненависти и антисемитизма" также выступили родные похищенных в Израиле террористами ХАМАС заложников, которые эмоционально описывали судьбу своих родственников и призывали Германию к действиям.

"В отличие от ХАМАС, Израиль пытается свести к минимуму число гражданских жертв"

Президент Немецко-израильского общества Фолькер Бек, открывший мероприятие, заявил, что все, кто пришел на него, хочет продемонстрировать свою солидарность Израилю и его народу. При этом он подчеркнул, что "в отличие от ХАМАС, Израиль делает все, чтобы свести к минимуму число жертв среди мирного населения".

Митинг в центре немецкой столицы был организован по инициативе Немецко-израильского общества и широкого альянса демократических партий и общественных организаций. Среди них Христианско-демократический союз, Социал-демократическая партия Германии, "зеленые", Свободная демократическая партия, Левая партия, католическая и протестантская церкви, Центральный совет евреев в Германии, Конфедерация профсоюзов Германии, мусульманское общество Alhambra и многие другие.

Одновременный пропалестинский митинг был запрещен

На расположенной поблизости площади Потсдамер плац на то же время был запланирован пропалестинский митинг, его полиция запретила накануне, ожидая от его участников "антисемитских призывов" и "насильственных действий".

В течение последних дней в разных городах Германии проходили многочисленные демонстрации — как в поддержку Израиля после кровопролитного нападения ХАМАС, так и направленные против него. Так, на пропалестинские акции состоялись в Дюссельдорфе, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Мюнстере и Кельне. В целом мероприятия прошли мирно. Однако в Берлине имели место атаки на вывешенные на улицах израильские флаги — их срывали и в некоторых случаях пытались поджечь.

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