Президент США Джо Байден, выступая на предвыборной встрече в Вашингтоне, заявил, что человечеству необходим „новый мировой порядок". Его слова приводятся на сайте Белого дома, пишет СПЕКТР.

"Я думаю, что у нас есть возможность сделать что-то, если мы будем достаточно смелы и уверены в себе, чтобы объединить мир так, как никогда раньше. Мы жили в послевоенный период течение 50 лет, и все работало чертовски хорошо, но этот подход выдохся. Необходим новый мировой порядок — в некотором смысле, подобный тому, что существовал ранее", — сказал он.

В качестве примера, Байден привел, в том числе, и ситуацию с Украиной.

"Украина — пример того, что делают тираны, когда никто не стоит у них на пути… Мы были полны решимости ответить. И мы это сделали. Сейчас идет много дискуссий о том, стоит ли оно того. Причина, по которой я произнес вчерашнюю речь, заключалась в том, чтобы доказать, что, по сути, это было так: если мы этого не сделаем, никто другой не сделает", — отметил Байден.

Это не первый случай, когда Байден говорит о новом мировом порядке. В марте 2022 года американский президент говорил, что США должны возглавить новый мировой порядок и объединить свободный мир.

"В период с 1900 по 1946 год погибло около 60 миллионов человек. И с тех пор мы установили либеральный мировой порядок, и этого уже давно не происходило. Множество людей умирает, но хаоса и близко нет", — говорил Байден тогда.

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