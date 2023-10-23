В больнице имени мучеников Аль-Аксы в Газе не хватает мешков, чтобы заворачивать тела убитых. Тела погибших складывают во дворе больницы, над ними произносится молитва, рядом рыдают от горя родственники.

Внимание, в статье содержатся шокирующие подробности.

В самой больнице врачи спешат сделать повязки ходячим больным и потом все силы бросают на спасение тяжелораненных. Но запасы медикаментов и других медицинских материалов стремительно подходят к концу.

Корреспондент Арабской службы Би-би-си, побывавший в этой переполненной больнице, стал свидетелем того, как врачи бросаются от одного раненого к другому, спеша оказать им помощь.

"Мы работаем здесь c рассвета, и весь больничный двор уже забит телами погибших, рефрижераторы переполнены, и морг тоже, у нас даже не хватает мешком для тел, их так много. Тела прибывают разорванными на части, мы не можем их идентифицировать, потому что они сильно изуродованы", — рассказал один из работников больницы, по словам которого ситуация просто невыносима.

"Несмотря на все, что мы видели до этого, такого мы еще никогда не наблюдали", — признался он.

Похожие сцены наблюдаются в больницах по всей территории Газы.

Как говорится в сообщении, которое отправил Би-би-си один из врачей больницы Аль-Кудс в городе Газа, в здания рядом с ней, где врачи и медсестры оказывали помощь более чем 500 пациентам, попали бомбы.

В голосовом сообщении этот врач, не пожелавший назвать своего имени из соображений безопасности, рассказал, что пациенты и мирные жители, укрывающиеся в этой больнице, пребывают в "состоянии ужаса".

Он назвал "катастрофической" ситуацию, когда медикам приходится выбирать, кому оказывать помощь первому, при том что многие раненые по несколько дней вынуждены ждать операции.

Медперсонала также не хватает. Кто-то погиб, кто-то не может добраться до больницы. Оставшиеся врачи и медсестры делят кров с жителями Газы: около 1200 человек укрываются в больнице от авианалетов.

"Здесь в больнице около 120 раненых различной степени тяжести, 10 пациентов на аппаратах ИВЛ, и еще около 40 хронических больных, — сообщил тот же врач. — К тому же здесь около 1200 временно перемещенных лиц, такое большое число людей трудно перевезти в другое место, так что мы решили не эвакуироваться".

Израильские военные неоднократно заявляли, что всем, кто находится на севере Газы, в целях безопасности необходимо переехать на юг сектора.

Сотни тысяч жителей последовали этому совету, но тысячи других предпочли остаться дома на севере.

Органы здравоохранения Газы, которые контролируются группировкой ХАМАС, утверждают, что в ночь с воскресенья на понедельник в результате авианалетов погибли десятки мирных жителей.

ЦАХАЛ говорит, что за последние сутки были нанесены удары по 320 целям, включая тоннели и посты ХАМАС и их союзника, группировки "Палестинский исламский джихад".

Больницам в Газе от этого не легче: пока что в Газу смогли войти лишь три небольших автоколонны с гуманитарной помощью, в то время как до войны в Газу ежедневно приходило около 500 грузовиков с грузами.

Хотя автоколонны смогли доставить немного продовольствия и медикаментов, топливо в Газу так и не поступило с начала конфликта, а между тем оно жизненно необходимо для работы больничных генераторов.

В воскресенье детский фонд ООН ЮНИСЕФ предупредил, что жизнь 120 детей в инкубаторах, включая 70 детей, рожденных до срока, зависит от работы аппаратов ИВЛ, подключенных к дизельэлектрогенераторам после того, как Израиль прекратил подачу в Газу электроэнергии.

В свою очередь в руководстве израильской армии утверждают, что ХАМАС приберегает топливо для себя и не делится им с гражданскими.

При этом топливо во многих больницах на исходе, и как говорит директор благотворительной организации Медицинская помощь палестинцам Фикр Шалтут, дети на ИВЛ погибнут, если генераторы остановятся.

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив сотни людей и взяв десятки в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.

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