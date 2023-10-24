Подконтрольная российскому министерству обороны ЧВК "Редут" начала вербовку женщин в батальон "Борз", пишут "Важные истории" со ссылкой на обнаруженные в соцсетях объявления. Россиянкам впервые предлагают занять боевые специальности — стать снайперами или научиться управлению дроном.

Журналисты обнаружили объявление о вербовке в соцсети "ВКонтакте". Желающим предлагают заключить полугодовой контракт с зарплатой от 220 тысяч рублей (около 2200 евро) в месяц. За ранения предусмотрены компенсации в размере от 1 до 3 млн рублей (10-30 тысяч евро), за гибель — 5 млн (50 тысяч евро).

В объявлении указано, что кандидаткам желательно иметь навыки обращения с оружием; если таковых нет, женщин обещают обучить за один месяц в оккупированном Донецке. После окончания контракта россиянкам обещают предоставление статуса ветерана боевых действий, который позволяет претендовать на разнообразные льготы от властей.

Корреспондентка "Важных историй" связалась с представителями "Редута" по указанным в объявлении контактам и представилась желающей заключить контракт. "У нас изначально не было женщин, были только мужчины. Сейчас мы решили попробовать ввести женский снайперский отряд и женский отряд БПЛА (беспилотных летательных аппаратов — прим. ред.), потому что женщины тоже могут. Моя задача как командира отряда — доказать, что женщины созданы не только для супов и детей", — рассказала рекрутер батальона "Борз" с позывным Веста.

Ранее о вербовке россиянок для участия в боевых действиях сообщалось, но достоверно было известно лишь об их занятости на "женских" позициях — например, в качестве медиков.

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