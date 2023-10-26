Президент США Джо Байден предупредил верховного лидера Ирана, что США ответят, если Иран или его союзники атакуют американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке, пишет Politico.

"Мое предупреждение аятолле заключалось в том, что если они продолжат выступать против наших войск, мы ответим", — заявил Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

После нападения ХАМАС на Израль 7 октября США выразили полную поддержку Израилю. Израиль начал наносить удары по Газе и планирует наземную операцию, а группировки, связанные с Ираном, стали угрожать атаковать американских военных, если Израиль войдет в Газу.

Американский истребитель перехватил над красным морем несколько ракет и дронов над Красным морем, которые летели с территории, контролируемой поддерживаемыми Ираном хуситскими повстанцами в Йемене. В понедельник представитель Пентагона Патрик Райдер рассказал журналистам, что американский гарнизон Al-Tanf на юге Сирии сбил два беспилотника, которые летели к их позициям. Никто не пострадал.

Также дроны атаковали две военные базы в Ираке: авиабазу Айн аль-Асад на западе Ирака и еще одну недалеко от Багдада.

США усилит наблюдательные операции на Ближнем Востоке, чтобы защитить своих военных, сообщает Reuters. Будут увеличены военные патрули, чтобы ограничить возможность получить доступ к объектам базы и вести сбор разведданных. Будет усилено наблюдение на охранных вышках и усилено противодействие дронам и ракетам.

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