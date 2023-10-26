Суд в Москве удовлетворил иск бывшего мужа экс-редактора Первого канала, заочно приговоренной в РФ к 8,5 года колонии. 11-летняя дочь Овсянниковой проживает с ней в Париже, 17-летний сын — с отцом в РФ.

Щербинский суд Москвы лишил родительских прав бывшую сотрудницу Первого канала Марину Овсянникову, покинувшую РФ и заочно приговоренную к длительному заключению. В четверг, 26 октября, суд удовлетворил соответствующий иск ее бывшего мужа Игоря Овсянникова в отношении обоих общих детей — 17-летнего Кирилла и 11-летней Арины, сообщает Sotavision со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Как отмечается далее, заседание суда было закрытым из-за информации о несовершеннолетних. Овсянникова уехала из РФ, несмотря на нахождение под домашним арестом. Ее 11-летняя дочь проживает с ней в Париже и ходит в местную школу. Оставшийся в РФ сын, как и экс-супруг и мать журналистки, дал против нее показания по уголовному делу.

Заочный приговор Марине Овсянниковой



Басманный районный суд Москвы 4 октября заочно приговорил Овсянникову к восьми с половиной годам колонии общего режима, признав ее виновной по делу о распространении "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти. Среди прочих свидетелями по делу выступали сотрудники центра "Э" УВД по ЦАО Сергей Сиканов и Алексей Колчанов. Первый узнал о пикете Овсянниковой из Telegram-канала Astra, второй просмотрел этот же канал и установил, что речь в нем идет именно про Овсянникову. Прокуратура запрашивала для журналистки 9,5 года колонии.

Уголовное дело о "фейках" про российскую армию против журналистки было заведено летом 2022 года из-за одиночного пикета на Софийской набережной напротив Кремля, на который она вышла с плакатом "Путин — убийца, его солдаты — фашисты. 352 ребенка погибли. Сколько еще должно погибнуть детей, чтобы вы остановились?". Суд назначил ей в качестве меры пресечения домашний арест, а после побега она была объявлена в розыск.

14 марта 2022 года Марина Овсянникова, работавшая редактором на Первом канале, вышла в прямой эфир вечерних новостей с антивоенным плакатом, записав перед этим видео с призывами сопротивляться войне. Ее задержали и назначили административный штраф. Затем журналистку штрафовали еще два раза: за речь у здания суда по делу Ильи Яшина и за пост в Facebook.

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