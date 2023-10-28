На прошедшем в пятницу 27 октября в Брюсселе саммите Евросоюза, премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против выделения 52,8 млрд евро финансовой помощи Украине. Оба политика являются открытыми сторонниками России. Их действия и высказывания давно вызывают тревогу. О политической специфике региона и его возможном влиянии на поддержку Украины со стороны ЕС Delfi поговорили с участницей Рижской конференции, вице-президенткой и директоркой Института политики американско-европейской исследовательской организации GLOBSEC в Братиславе Аленой Кудзько.



Алена Кудзько, уроженка Беларуси, работала в различных неправительственных организациях и академических учреждениях в Беларуси, Эстонии и Венгрии, специализируясь в области международных отношений, демократизации и развития сообществ. Она - специалист по международным отношениям, выпускница Центрально-Европейского университета, Калифорнийского университета в Бейкерсфилде и Эстонской школе дипломатии в Таллинне. Занимается вопросами безопасности миграции и международных отношений стран Центральной Европы.

- Нет ли такого ощущения, что после своего вступления в ЕС страны Центральной и Южной Европы, бывшие ранее частью советской зоны влияния, остаются в каком-то смысле “другой Европой”?

- Этот регион выделяется, но мне не кажется, что он выделяется в негативном смысле. После начала полномасштабной Российско-украинской войны в прошлом году было очень много внимания к региону. Но не в смысле какой-то критики, а как раз наоборот: в том смысле, что “эти ребята молодцы, они поняли гораздо лучше нас, что мы должны были делать уже много лет и вот сейчас они показали себя в очень положительном качестве, потому что они поддерживают Украину лучше чем мы”. Имелись в виду и поставки вооружения и то как именно Европа может помочь и почему. Важным фактором была и помощь украинским беженцам - столько беженцев пришло в эти страны и никаких проблем с этими беженцами нет, население очень им помогает, поддерживает их.

Для региона это очень хорошо, потому что на него смотрят совсем в ином свете и отдают ему должное за способность проявить лидерские качества.

Но есть и вторая сторона. Но и тут все не так однозначна. История двух выборов в Словакии и Польше. То, что мы видим в Словакии, скорее подчеркивает отношение и предубеждения, которые были к региону на протяжении последних 20 лет. Там выиграло правительство, которое с сомнением относится к Украине, более благосклонно относится к России и непонятно что будет делать с демократическими институтами в стране. Непонятно, какую оно политику будет проводить в области коррупции. Оно открыто критиковало ЕС за что угодно. Конечно, это была предвыборная кампания и часто так бывает, что потом делается все наоборот. Мы еще увидим, что они будут делать на самом деле.





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