Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил, что больше не будет принимать участие в гонке за выдвижение в президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

"Это не мой момент", — сказал Пенс во время выступления перед членами Еврейской республиканской коалиции (в поддержку членов Республиканской партии еврейского происхождения) в Лас-Вегасе.

"Мы всегда знали, что это сражение будет очень трудным, но у меня нет сожаления", — написал Пенс в своем обращении.

Он — первый представитель Республиканской партии, заявивший о намерении бороться за Белый дом в следующем году и уже выбывший из гонки.

Пока самым популярным республиканским политиком, претендующим на выдвижение в президенты, остается бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Трамп также с большим отрывом опережает губернатора Флориды Рона Десантиса, за которым в списке кандидатов-республиканцев следуют бывший губернатор Южной Каролины и экс-посол США в ООН Ники Хейли и бизнесмен Вивек Рамасвами.

Пенс значительно уступает Трампу в опросах, к тому же у его кампании образовались значительны долги. В сентябре задолженность его политического офиса составила 621 тыс. долларов — при том, что на счетах оставалось только 1,2 млн долларов: значительно меньше, чем у других кандидатов-республиканцев.

"Я выхожу из этой кампании, но я никогда не покину консервативные ценности", — написал Пенс в обращении к своим сторонникам.

64-летний Пенс потерял поддержку многих республиканцев после того, как разорвал связи с Трампом из-за событий в Вашингтоне 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса США, пытаясь помешать утверждению результатов президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден.

Трамп считал, что Пенс мог помочь ему изменить результаты выборов и обвинял своего вице-президента в отсутствии "смелости". Во время январского штурма Капитолия некоторые сторонники Трампа скандировали "Майка Пенса на виселицу!".

В марте этого года Пенс заявил, что Трамп спровоцировал действия погромщиков, что "подвергло опасности мою семью и всех в Капитолии".

Заявляя о выходе из президентской гонки, Пенс не поддержал кого-либо из других республиканских кандидатов.

Однако он призвал американцев выбрать лидера страны, который "будет полагаться на лучшие стороны нашей природы и не только приведет нас к победе, но будет управлять нашей страной с учтивостью и вернется к освященным веками принципам, которые всегда делали Америку сильной, богатой и свободной".

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