Из библиотеки Варшавского университета украли десятки ценных российских книг XIX века, сообщило агентство AFP во вторник, 31 октября. Ранее подобные кражи происходили в Риге и Тарту.

В университете сообщили, что в связи с пропажей уволили директора библиотеки, обратились в полицию и создали комиссию для прояснения ситуации. Как рассказала уволенная директриса библиотеки Анна Володко, пропажа восьми томов впервые была обнаружена в середине октября — вместо ценных российских изданий позапрошлого столетия на место были возвращены подделки. После ревизии руководство библиотеки выяснило, что в общей сложности пропали 80 книг — также издания XIX века на русском языке.

Володко предположила, что кражи совершались по заказу для перепродажи редких книг на черных рынках антикваров. По ее словам, кражи таких же книг по схожему сценарию уже случались в Латвийской национальной библиотеке. СМИ сообщали, что оттуда были украдены произведения Николая Гоголя и Александра Пушкина на русском языке.

В 2022 году из библиотеки Тартуского университета в Эстонии были украдены восемь редких томов стоимостью около 76 тысяч евро. "В апреле двое мужчин, один постарше, другой помоложе, вошли в читальный зал кафедры рукописей и редких книг Тартуского университета, заявив о желании изучить организацию цензуры и полиграфическую политику в России начала XIX века", — писало о краже местное издание Tartu Postimees.

Вместо редких изданий воры вернули в библиотеку качественные подделки, из-за чего пропажу удалось обнаружить лишь спустя несколько месяцев — в августе 2022 года. Тогда же без подробностей сообщалось о подобной краже в Польше.

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