В четверг, 1 ноября, в Таллине, на улице Ластекоду в Кесклинне, 74-летний мужчина напал с ножом на своего ровесника. Об этом сообщает Rus.Delfi.ee.

Сегодня в 15:38 полиция получила сообщение, что в таллинском магазине на улице Ластекоду 74-летний мужчина напал с ножом на мужчину того же возраста.

В полиции сообщили, что пострадавшего на карете скорой помощи отвезли в больницу. Его ранения не угрожают жизни.

Нападавшего полицейские задержали на месте преступления. Обстоятельства инцидента пока выясняются.

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