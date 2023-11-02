От урагана, сформировавшегося над Атлантикой, пострадали юго-запад Англии и северо-запад Франции, ограничения введены также в Германии, Бельгии и Нидерландах. Известно о гибели двух человек.

На запад Европы обрушился сформировавшийся над Атлантикой ураган "Киаран". В ночь на четверг, 2 ноября, во власти стихии оказались юго-запад Англии и северо-запад Франции. Во Франции упавшими деревьями были блокированы множество дорог и железнодорожных путей, около 1,2 млн домохозяйств остались без электричества, десятки тысяч человек были отрезаны от мобильной связи. Более 1300 человек были эвакуированы, передает dpa со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

Кроме того, сообщается о гибели во Франции одного человека: в результате упавшего на грузовик дерева погиб водитель. На атлантическом и северном побережье Франции объявлена опасность наводнения. В регионе Бретань высота волн достигала 21 метра, а порывы ветра — 200 км/ч. Повышенный уровень опасности в результате экстремальной погоды объявлен в 31 департаменте, введены ограничения на движение грузового транспорта. Задержаны и отменены ряд рейсов в аэропортах Бреста и Кампера.

В Германии погибла женщина

Один человек погиб и в Германии. В горном массиве Гарц молодая женщина во время прогулки с мужем и детьми в результате падения дерева получила травмы, несовместимые с жизнью. Метеорологическая служба Германии объявила на 2 ноября штормовое предупреждение для побережья Северного моря и предупреждение о сильном ветре для некоторых районов на балтийском побережье.

Уже в первой половине дня упавшие деревья осложнили железнодорожное движение в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе ФРГ. В Германии у этого урагана другое название — "Эмир".

На южном побережье Англии закрыты сотни школ, а в Девоне остались без электроснабжения 6000 домохозяйств. Железнодорожные компании в регионе Большой Лондон призвали жителей отказаться от необязательных поездок. Прервана работа паромной переправы между Дувром и Кале.

В Нидерландах отменены сотни авиарейсов, сообщил представитель амстердамского аэропорта Схипхол. Ограничено и судоходство на Северном море. Нидерландская метеорологическая служба объявила второй, "оранжевый" уровень угрозы для юго-западной провинции Зеландия и других районов на побережье Северного моря. В Бельгии в ночь на 2 ноября ураган вызвал ограничения в движении транспорта. Порт Гента с полуночи не принимал и не отправлял суда. Кроме того, сообщается об ограничениях в авиаперевозках. Королевский метеорологический институт KMI предупредил о сильном ветре до 110 км/ч.

Lots of reports of storm damage coming from France too. This is Brest, a port city in Brittany, in northwestern France….

📹 Kevin Guichard#TempeteCiaran #StormCiaran #Ciaran pic.twitter.com/mtxz6PEHiL

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 2, 2023

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