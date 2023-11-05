Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. Каждые выходные мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Медуза" и "Важные истории": Они готовы тебя простить

В конце августа фронтмен группы "Звери" Роман Билык, в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину высказавшийся против войны, неожиданно съездил на Донбасс, где выступил перед российскими солдатами. Два месяца спустя лидер "Ночных снайперов" Диана Арбенина, которую на протяжении нескольких месяцев обвиняли в "дискредитации" армии, спела на одном из концертов с женой участника нападения на соседнюю страну. Таких случаев становится все больше: артисты, остающиеся в России, хотят сохранить свои проекты и идут на компромиссы с государством. Светлана Рейтер, Кристина Сафонова и Мария Жолобова выяснили, как работает кремлевская "система покаяний" для "ненадежных" деятелей культуры.

"Верстка": Здесь им не рады и готовы поубивать

Захват в минувшее воскресенье участниками антисемитской акции аэропорта в Махачкале, куда прилетел рейс из Израиля, попал во все мировые СМИ. Однако это лишь апогей протестов против израильтян и этнических евреев, которые сотрясают Северный Кавказ последние несколько недель. В разных кавказских республиках проходят митинги и народные сходы в поддержку Палестины, которые регулярно сопровождаются антисемитскими высказываниями и призывами не пускать евреев в регион. Юсуф Маистоев и Алиса Ливнева отправились в Дагестан, чтобы поговорить с участниками нападения аэропорт и сочувствующими.

"Служба поддержки": Три войны одного человека

Герман Гольд родился в 1933 году в Курске. Нападение Германии на СССР в ходе Второй мировой он встретил во Ржеве, потом были эвакуация в Москву и два месяца в товарном поезде до Курганской области. После войны Гольд вернулся на родину и стал художником, в 70-х переехал в Киев. Там он жил до начала полномасштабного российского вторжения, а в марте 2022-го по настоянию сына вместе с родственниками уехал в Израиль. Казалось, в почти 90 лет художник мог начать новую жизнь — его персональная выставка должна была открыться в Тель-Авиве в октябре, но ее отменили после нападения ХАМАС и начала ответной операции израильской армии. Монолог Гольда о трех пережитых им войнах записала Анна Павлова.

"Холод": Ответственная мама детей

Еще до полномасштабного российского вторжения в Украину Екатерина Мизулина — дочь многолетнего депутата Госдумы, а затем сенатора, инициатора закона о "гей-пропаганде" Елены Мизулиной — получила известность как автор самых резонансных доносов. Прикрываясь защитой детей, близкая к властям активистка жаловалась на журналиста Юрия Дудя, рэпера Моргенштерна и других нелояльных власти знаменитостей, которые, по ее мнению, были агентами влияния Запада. В последние полтора года Мизулина-младшая только усилила свои позиции — раскритикованные ею артисты должны либо прийти на поклон и выложить затем совместное фото, либо уехать из страны. При этом многих российских подростков не смущают атаки на их кумиров, и вокруг главы "Лиги безопасного интернета" сложилось целое фанатское сообщество. Журналисты "Холода" рассказывают, как оно устроено.

"Новая газета. Европа": Мы будем делать все, что мы захотим

Одна из не самых очевидных и точно одна из самых далеких точек притяжения для эмиграции настроенных против войны россиян — Аргентина. Граждане РФ могут въезжать в эту страну без визы, получить ВНЖ сравнительно несложно, даже не устраиваясь на работу и не поступая в университет, а всего через два года можно претендовать и на паспорт, открывающий въезд в 170 государств. Русскоязычная диаспора в Буэнос-Айресе за последние полтора года выросла в несколько раз и развила собственную инфраструктуру: одни иммигранты открыли кафе и бары, другие организовали детские сады и курсы испанского, третьи занялись юридической поддержкой новоприбывших. Илья Азар съездил в Буэнос-Айрес, чтобы изучить, как обустроились в столице Аргентине релоканты.

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