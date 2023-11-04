Еврокомиссия 8 ноября представит доклад о реформах в Украине. На его основе лидеры ЕС будут принимать решение о начале переговоров с Киевом о вступлении в союз.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен похвалила успешное проведение реформ в Украине. "Вы ведете войну за выживание и в то же время занимаетесь глубоким реформированием страны", — заявила она в Киеве в субботу, 4 ноября, после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, Украина достигла нескольких промежуточных целей на пути в ЕС. В частности, она назвала реформу системы юстиции, законодательство, призванное снизить влияние олигархов, и борьбу с отмыванием денег. "Это результат тяжелой работы, и я знаю, что вы доведете до конца другие еще не законченные реформы", — сказала глава Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен: Вы прошли уже более 90% пути к началу переговоров



Урсула фон дер Ляйен прибыла утром в субботу в Киев с шестым по счету визитом с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. 8 ноября Еврокомиссия намерена опубликовать доклад о достижениях Украины на пути к вступлению в Евросоюз. На основе этого документа главы государств и правительств стран ЕС на саммите в декабре будут решать о возможном старте официальных переговоров с Киевом о присоединении к ЕС.

По мнению Фон дер Ляйен, Украина уже в значительной степени выполнила условия для начала этих переговоров. "Вы уже прошли более 90 процентов пути", — сказала она, выступая в Верховной раде. Зеленский выразил надежду, что будет принято политическое решение о начале переговоров. "Это решение будет иметь поворотное значение для истории не только Украины, но и всей Европы", — заявил он.

Глава ЕК объявила о новом пакете санкций против России



Выступая в Раде, глава Еврокомиссии также объявила о новом пакете санкций в отношении России, который может вступить в силу на будущей неделе.

Штрафные меры, среди прочего, будут включать новые запреты на импорт и экспорт, ужесточение потолка цен на нефть и меры против компаний из третьих стран, нарушающих уже действующие санкции. На прошлой неделе высокопоставленные чиновники ЕС также сообщали о планах ограничить торговлю алмазами и ввести запрет на импорт алюминия из РФ, а также ограничить экспорт в Россию ряда товаров двойного назначения.

Зеленский: Никто не принуждает меня к переговорам с Россией



Выступая на совместной пресс-конференции, президент Украины также заявил, что не испытывает давления со стороны ЕС или США с целью побудить его к мирным переговорам с Россией. Ранее американская телекомпания NBC сообщила о соответствующих дискуссиях представителей Брюсселя и Вашингтона с украинским руководством. По словам Зеленского, до и сразу после начала полномасштабного вторжения такие попытки предпринимались, а сегодня никто из лидеров ЕС и США не оказывает давления, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией и что-то отдать.

Фон дер Ляйен в свою очередь заявила, что Украина является суверенным государством и сама принимает решения. Она также напомнила о том, что президент Украины сам предложил "формулу мира" из 10 пунктов, которая не потеряла актуальность. И согласно ней, российские войска должны уйти из Украины до начала мирных переговоров с РФ. "Это показывает, что вы взяли на себя инициативу во время войны за сохранение своей территориальной целостности и суверенитета", — сказала глава Еврокомиссии. В этом ЕС поддерживает Украину, добавила она.

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