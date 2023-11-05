Управление ООН по координации гуманитарных вопросов предоставило обновленную информацию о ситуации в секторе Газа.

Вот некоторые его ключевые моменты:

- Около 1,5 миллиона человек на территории Газы являются внутренне перемещенными лицами, из них более 710 тысяч укрываются в учреждениях, находящихся в ведении БАПОР, агентства ООН для палестинских беженцев.

- Перенаселенность создает «серьезные риски для здоровья и защиты» перемещенных лиц, а также наносит тяжелый урон их психическому здоровью.

- Повреждение водоснабжения и канализации увеличивает риски для здоровья населения.

- Около 530 тысяч человек укрываются на 92 объектах БАПОР на юге Газы, приюты превышают свои возможности и не могут принять вновь прибывших. Многие перемещенные лица спят на улицах.

- Около 160 тысяч человек размещены на объектах БАПОР в городе Газа и на севере сектора, но агентство заявляет, что больше не может предоставлять им услуги, поскольку не располагает точной информацией о потребностях людей и их состоянии.

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