5 ноября на площади Вабадузе в Таллине прошла демонстрация, на которой присутствующие выразили поддержку палестинским гражданам, пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на rus.postimees.

По словам организаторов, целью демонстрации в Таллине является повышение осведомленности, основанной на достоверных академических источниках и открытой информации. Они также хотят повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.

Каждый участник демонстрации в столице Эстонии мог взять с собой лист бумаги с именем ребенка, погибшего в результате недавних атак израильских военных, который будет размещен на площади Вабадузе.

"Это делается для того, чтобы вспомнить и почтить память этих невинных детей и привлечь внимание к тому факту, что тысячи детей были жестоко убиты Армией обороны Израиля, на что многие западные правительства, в том числе и правительство Эстонии, до сих пор закрывают глаза", — заявили организаторы акции в Таллине.

Акции в поддержку палестинцев проходят в разных странах мира. Тысячи человек с палестинскими флагами и плакатами "свободу Палестине" приняли участие в митингах в США, Канаде, Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, призывая к прекращению огня и выражая солидарность с палестинцами.

Протестующие требовали от Израиля "прекратить оккупацию" и "освободить Палестину от реки до моря", что подразумевает практически всю современную территорию еврейского государства.

В Лондоне тысячи людей вышли на Парламентскую площадь, требуя освобождения более 240 заложников, похищенных ХАМАС и удерживаемых в секторе Газа. Демонстранты несли плакаты с портретами захваченных заложников и поют песни на иврите, сообщает Русская служба Би-Би-Си. По оценкам столичной полиции, в центре Лондона собравшихся было порядка 30 тысяч.

На железнодорожных вокзалах Эдинбурга и Глазго, а также на лондонском вокзале Чаринг-Кросс люди устроили сидячую забастовку, не давая пассажирам сесть на поезда. Полиция пресекла эти акции как незаконные, задержав несколько десятков человек.

в Вашингтоне у Белого дома прошла самая крупная с начала конфликта акция протеста, в ходе которой некоторые участники критиковали поддержку Израиля президентом Байденом.

Протестующие несли палестинские флаги и плакаты с лозунгами "Жизни палестинцев важны" и "Немедленно прекратить осаду Газы".

В Париже также прошла крупная демонстрация — ранее митинги в поддержку палестинцев были запрещены французскими властями из-за опасений по поводу нарушения общественного порядка, однако позже тотальный запрет был отменен.

Армия обороны Израиля начала боевые действия в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. При нападении погибли 1400 жителей Израиля, больше 200 человек попали в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по сектору Газа, а в конце октября израильские войска вошли на палестинскую территорию.

По данным палестинской стороны, с 7 октября в секторе Газа погибли более девяти тысячи человек, в том числе 3500 детей. Около полутора миллиона человек, по оценке ООН, покинули свои дома в секторе Газа.

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