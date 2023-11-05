5 ноября на площади Вабадузе в Таллине прошла демонстрация, на которой присутствующие выразили поддержку палестинским гражданам, пострадавшим или убитым в результате конфликта между Израилем и ХАМАС. Об этом пишет агентство LETA со ссылкой на rus.postimees.

По словам организаторов, целью демонстрации в Таллине является повышение осведомленности, основанной на достоверных академических источниках и открытой информации. Они также хотят повлиять на правительство Эстонии, чтобы оно осудило незаконное и бесчеловечное применение израильским правительством силы против мирных жителей сектора Газы и призвало к прекращению огня. Кроме того, участники акции почтили память погибших в Газе.

Каждый участник демонстрации в столице Эстонии мог взять с собой лист бумаги с именем ребенка, погибшего в результате недавних атак израильских военных, который будет размещен на площади Вабадузе.

"Это делается для того, чтобы вспомнить и почтить память этих невинных детей и привлечь внимание к тому факту, что тысячи детей были жестоко убиты Армией обороны Израиля, на что многие западные правительства, в том числе и правительство Эстонии, до сих пор закрывают глаза", - заявили организаторы.

Армия обороны Израиля начала боевые действия в секторе Газа после того, как боевики ХАМАС напали на Израиль 7 октября. При нападении погибли 1400 жителей Израиля, больше 200 человек попали в заложники. В ответ ЦАХАЛ начал наносить авиаудары по сектору Газа, а в конце октября израильские войска вошли на палестинскую территорию.

По данным палестинской стороны, с 7 октября в секторе Газа погибли более девяти тысячи человек, в том числе 3500 детей. Около полутора миллиона человек, по оценке ООН, покинули свои дома в секторе Газа.

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