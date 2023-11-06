Правящая в Молдове проевропейская партия "Действие и солидарность" победила в 19 из 32 районов страны на региональных выборах. Это следует из предварительных результатов голосования, обнародованных на сайте Центризбиркома в понедельник, 6 ноября. В 2019 году "Действие и справедливость" получили большинство только в 11 районах.

Явка избирателей, как сообщила на пресс-конференции председатель ЦИК Анжелика Караман, составила 41,4%. На местных выборах 2019 года на избирательные участки пришли 41,7% избирателей. В восьми населенных пунктах страны явка составила менее 25%, там будет проведено повторное голосование "на основе тех же данных в списках избирателей, с теми же кандидатами и теми же советами и избирательными бюро", уточнила Караман.

Между тем ни в одном из районов "Действие и солидарность" не получит большинства. Север страны традиционно остался за пророссийской Партией социалистов, но с последних региональных выборов она лишилась пяти районов.

Еще одна пророссийская партия — "Шанс" — была снята с выборов за два дня до голосования "по соображениям безопасности". Разведка Молдовы объявила, что задокументировала несколько схем, посредством которых "Шанс" получал деньги извне, в том числе из России.

"У нас есть внешний враг — Российская Федерация — который с помощью огромных переводов через трансграничную преступную сеть хочет уничтожить Республику Молдова", — заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

По результатам региональных выборов мэром Кишинева останется Ион Чабан, который до 2019 года занимал пост председателя фракции социалистов в столичном совете. Он набрал 50,62% голосов и таким образом победил уже в первом туре. "Действие и солидарность" считает Чабана потенциальным союзником Москвы.

Нынешние региональные выборы стали последними общенациональными перед выборами президента Молдовы в ноябре 2024 года. Последние годы Молдова стремится избавиться от российского влияния, следовать проевропейским курсом и вступить в Евросоюз.

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