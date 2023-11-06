По данным министерства здравоохранения Газы, подконтрольного ХАМАС, с 7 октября в результате войны против Израиля жертвами израильских ударов стали 10022 человека, в том числе 4104 ребенка и 2641 женщина.
По данным ведомства, 25 408 человек также получили ранения.
Контролируемый группировкой ХАМАС минздрав Газы — единственный источник данных о числе погибших и пострадавших в палестинском анклаве. У Би-би-си, так же как и у других организаций, нет возможности проверить эти данные независимо.
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